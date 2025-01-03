Найбільші хвилі у світі в Португалії, а саме біля берегів Назаре. Про це пише 24 Канал.

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Довідка. Назаре – містечко в Португалії, яке розташоване в окрузі Лейрія, у західній частині країни. Береги Назаре омиває Атлантичний океан.

Неймовірні кадри з Назаре

Хвилі Назаре занесені до Книги рекордів Гіннеса як найбільші, на яких коли-небудь займалися серфінгом.

Люди, які приїжджають у Назаре, в захваті від величі місцевих хвиль, адже вони там справді неймовірні. Туди приїжджають не лише серфери, а й ті, які мріють просто побачити цю красу наживо.

Хвилі у Назаре – найвищі у світі: дивіться відео

Хвилі у Назаре можуть досягати більш ніж 30 метрів.

Причиною цьому є підводний каньйон, який спрямовує енергію океану до узбережжя. Цей підводний каньйон завдовжки довжиною 230 кілометрів і має глибину аж 5 кілометрів.

Річ у тім, що каньйон створює перешкоди, які, як правило, роблять хвилі значно більшими.