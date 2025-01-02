Тому мандрівникам рекомендують відвідати Азоло – чарівне місце, яке, хоч і менш відвідуване туристами порівняно з Венецією, але пропонує нічим не гірший досвід. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Азоло – "перлина Тревізо"

До міста, розташованого трохи більше ніж за 60 кілометрів від Венеції, можна дістатися автомобілем менш ніж за годину.

Азоло, місто з багатою мистецькою спадщиною – про нього з любов'ю згадують видатні постаті, серед яких відомий вікторіанський поет і драматург Роберт Браунінг, знаменита італійська актриса Елеонора Дузе та шанована дослідниця і письменниця-мандрівниця Фрея Старк. На честь зв'язку Браунінга з містом головна вулиця має його ім'я.

Це середньовічне місто дотримується своїх традицій. У ньому неможливо знайти супермаркети, точки швидкого харчування чи сувенірні крамниці. Натомість є звивисті бруковані вулички, красиві вілли епохи Відродження та затишні кав'ярні,

– йдеться у повідомленні.

Туристам варто відвідати заклади Caffe Centrale і Gilda Patisserie Bistrot. Вони розташовані на головній площі. Також можна зазирнути на Piazza Garibaldi, з якого відкривається вид на собор і Міський музей.



Міський музей Азоло / Фото Unsplash

Музей може похвалитися великою колекцією, яка включає археологічні артефакти, різноманітні картини, а також спеціальні розділи, що висвітлюють роботи Дузи, Старка та Катерини Корнаро.

Видання підкреслило захопливі краєвиди, якими рясніє місто, через що Азоло називають "перлиною Тревізо".

Туристи будуть з цікавістю досліджувати вишукані сади вілли Фрея, історичної резиденції, яка колись була домом для відомої письменниці Фреї Старк.



Сади вілли Фрея / Фото villafreya.it

Туристам також рекомендують повечеряти в ресторані Due Mori, відомому своїми вишуканими стравами, приготованими в дров'яній печі. З тераси та великого вікна їдальні гості також можуть насолоджуватися захопливими краєвидами навколишніх пагорбів.