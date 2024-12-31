Мовиться про острів Санта-Марія. Що треба знати про нього та чому варто поїхати, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

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Санта-Марія – затишний острів без натовпів туристів

Санта-Марія, приголомшливий острів у східній частині Азорського архіпелагу, привертає увагу своїми прекрасними білими піщаними пляжами і теплим сухим кліматом. Це мальовниче місце, розташоване в Португалії, продовжує приваблювати відвідувачів, які шукають спокійного відпочинку в унікальному природному оточенні.

Острів може похвалитися м'яким середземноморським кліматом завдяки своєму розташуванню в Атлантичному океані та впливу Гольфстріму.

Літо, як правило, сухе й тепле, а зима приносить більшу частину опадів за рік, хоча температура залишається приємно м'якою. Санта-Марія сухіша, ніж решта островів архіпелагу, отримує менше половини опадів, ніж острів Флорес на заході,

– йдеться у повідомленні.



Мальовничий острів Санта-Марія / Фото azoreschoice

Острів демонструє свою багату культурну спадщину через різноманітні історичні споруди, включаючи будівлі, церкви та військові об'єкти. Багато з цих об'єктів були реконструйовані та відреставровані з метою збереження їхньої історичної та культурної цінності.

Санта-Марія, перший острів Азорських островів, який був колонізований, є домом для стародавньої інфраструктури, що збереглася протягом століть. Така дивовижна збереженість значною мірою пояснюється мінімальною історичною вулканічною активністю острова та меншою частотою землетрусів порівняно з іншими островами регіону.

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