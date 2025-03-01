Однією з таких країн є Португалія, де громадянство можна отримати кількома шляхами. Про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також Ця країна ЄС найшвидше видає громадянство: які умови

Як отримати громадянство Португалії

Загалом Португалія є однією з трьох країн ЄС, які найшвидше видають громадянство. Отримати португальський паспорт можна кількома шляхами.

Перший спосіб – через натуралізацію. Для цього потрібно проживати в Португалії за посвідкою не менше 5 років. Також необхідно вивчити мову щонайменше до рівня A2. І, звісно, у заявника не повинно бути серйозних проблем із законом.

Крім цього, там діє програма "Золота віза". Якщо іноземець інвестує в економіку Португалії на суму від 500 000 євро, то можна одразу отримати посвідку на постійне проживання, а через 5 років податися на громадянство.

Також громадянство Португалії можна отримати через шлюб, але не раніше ніж через 3 роки після розписки. При цьому не обов'язково жити в країні, але потрібно довести "реальний зв'язок" із партнером.

Можливі варіанти отримання громадянства за походженням: