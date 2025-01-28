Однак є держави, які ламають цю систему. До прикладу, Мальта, – там громадянство можна доволі швидко "купити". Про це пише 24 Канал.

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Як швидко отримати громадянство на Мальті

Мальта відома тим, що пропонує одну з найшвидших програм отримання громадянства в Європейському Союзі. Його можна отримати через інвестиції в межах програми MEIN (Maltese Exceptional Investor Naturalisation).

Довідка. Паспорт Мальти відкриває доступ до всіх країн ЄС, а також безвізові подорожі у понад 180 країн, включаючи США та Канаду.

Якщо маєте достатньо грошей і вас успішно перевірять на доброчесність, то громадянство цієї країни можна отримати всього за 1 – 3 роки.

Однак внесок до державного фонду потрібно зробити чималий:

600 000 євро – тоді громадянство видадуть 36 місяців;

або 750 000 євро – для тих, хто хоче пришвидшити процес до 1 року.



Мальта найшвидше видає громадянство за інвестиції / Pexels

Також необхідно придбати або орендувати нерухомість на Мальті та сплатити благодійний внесок у розмірі 10 000 євро.

Доволі дорого, однак це один із найшвидших варіантів отримання громадянства ЄС через інвестиції.

Деякі інші країни Євросоюзу дають таку можливість за значно нижчими цінами, але на громадянство потрібно чекати набагато довше:

Португалія. Програма "Золота віза" через інвестиції від 280 000 євро дає право на постійне проживання. Громадянство можна отримати через 5 років.

Програма "Золота віза" через інвестиції від 280 000 євро дає право на постійне проживання. Громадянство можна отримати через 5 років. Греція. "Золота віза" за інвестиції там коштує від 250,000 євро (з 2024 року – від 500 000 євро в Афінах). Громадянство можна отримати через 7 років.

Єдиний швидший варіант отримати громадянство ЄС – через шлюб з громадянином однієї країн-членів. Крім того, це ще й безплатно.

Однак шлюб повинен бути законний, оскільки фіктивний не є підставою для отримання внутрішнього паспорта.