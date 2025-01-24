Місцева влада прагне розвивати села Сардинії та "омолодити" населення. Про це пише 24 Канал, посилаючись на публікацію The Mirror.

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Сардинія пропонує грошовий бонус за переїзд

Людям, які придбають або відремонтують будинок в одному з населених пунктів Сардинії із населенням до 3 000 людей, обіцяють винагороду в розмірі 15 000 євро.

Однак також потрібно буде стати постійним резидентом Сардинії протягом 18 місяців після придбання нерухомості.

Ця програма спрямована на те, щоб залучити молодих людей до чарівних містечок Сардинії, омолодити місцеве життя та підтримувати процвітання італійської сільської місцевості,

– мовиться у статті.

Варто зазначити, що Сардинія – одна з найкрасивіших частин Італії. Цей острів розташований у Середземному морі й має сухий субтропічний клімат. Середня температура взимку там становить 7 – 10°C, а влітку – 24 – 26°C.



Сонячна Сардинія / Pexels

При цьому цей острів не відрізаний від світу. Сардинія має інтенсивне поромне сполучення з материковою Італією і 3 міжнародні аеропорти, які сполучають її з більшістю великих міст Італії та іншими країнами Європи. Крім цього, там є 2 регіональних летовища.

Всередині самого острова розвинена транспортна інфраструктура й навіть є залізниця. А автобусне сполучення є між усіма населеними пунктами, навіть найменшими.

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