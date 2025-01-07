Також сім'ям доплачуватимуть за народження дитини. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Mirror.

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Апулія запрошує нових жителів

Тим, хто переїде в Апулію сім'єю та придбає там нерухомість, регіон заплатить 30 000 євро. А тим, хто вирішить "пустити коріння" і народить дитинку, то, як бонус, місцева влада додатково заплатить за 1 000 євро за новонародженого.

Однак для того, щоб отримати ці бонуси, необхідно придбати будинок в Апулії й зареєструвати його як своє основне місце проживання.

Варто зазначити, що Апулія – один з найрозвинутіших регіонів Італії, який розташований на півдні країни. На сході він омивається водами Адріатичного моря, а на південному заході – Іонічного.



Мальовнича Апулія / Pexels

Для цього регіону характерний середземноморський клімат. Влітку сонечко стабільно припікає, забезпечуючи температуру понад 30°C. Температура взимку там рідко опускається нижче 11 °C.

Провінції Апулії: