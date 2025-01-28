Однако есть государства, которые ломают эту систему. К примеру, Мальта, – там гражданство можно довольно быстро "купить". Об этом пишет 24 Канал.

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Как быстро получить гражданство на Мальте

Мальта известна тем, что предлагает одну из самых быстрых программ получения гражданства в Европейском Союзе. Его можно получить через инвестиции в рамках программы MEIN (Maltese Exceptional Investor Naturalisation).

Справка. Паспорт Мальты открывает доступ ко всем странам ЕС, а также безвизовые путешествия в более 180 стран, включая США и Канаду.

Если имеете достаточно денег и вас успешно проверят на добропорядочность, то гражданство этой страны можно получить всего за 1 – 3 года.

Однако взнос в государственный фонд нужно сделать немалый:

600 000 евро – тогда гражданство выдадут 36 месяцев;

или 750 000 евро – для тех, кто хочет ускорить процесс до 1 года.



Мальта быстрее всего выдает гражданство за инвестиции / Pexels

Также необходимо приобрести или арендовать недвижимость на Мальте и оплатить благотворительный взнос в размере 10 000 евро.

Довольно дорого, однако это один из самых быстрых вариантов получения гражданства ЕС через инвестиции.

Некоторые другие страны Евросоюза дают такую возможность по значительно более низким ценам, но на гражданство нужно ждать гораздо дольше:

Португалия. Программа "Золотая виза" через инвестиции от 280 000 евро дает право на постоянное проживание. Гражданство можно получить через 5 лет.

Программа "Золотая виза" через инвестиции от 280 000 евро дает право на постоянное проживание. Гражданство можно получить через 5 лет. Греция. "Золотая виза" за инвестиции там стоит от 250,000 евро (с 2024 года – от 500 000 евро в Афинах). Гражданство можно получить через 7 лет.

Единственный более быстрый вариант получить гражданство ЕС – через брак с гражданином одной стран-членов. Кроме того, это еще и бесплатно.

Однако брак должен быть законный, поскольку фиктивный не является основанием для получения внутреннего паспорта.