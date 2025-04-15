В частности, посетить эту скандинавскую страну желают и украинцы. Им для визита в Норвегию не надо много документов, но больше всего интересует вопрос визы, пишет 24 Канал.

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Нужна ли виза в Норвегию для украинцев

Граждане Украины могут воспользоваться преимуществами безвизового режима с Норвегией, которая является членом Шенгенской зоны, хоть и не входит в Евросоюз. Эта договоренность позволяет украинцам находиться в Норвегии до 90 дней в течение 180-дневного периода без необходимости получения визы.

В этот период украинцы имеют возможность путешествовать, посещать друзей и родственников, заниматься бизнесом и участвовать в различных краткосрочных мероприятиях.

Для въезда в Норвегию украинцам нужно:

биометрический загранпаспорт действительный более 180 дней с даты въезда;

страховка.



Северное сияние в Норвегии / Фото Unsplash

Чтобы облегчить себе жизнь, путешественники могут удобно определить количество дней пребывания в Шенгенской зоне с помощью специально калькулятора. Он предлагает точный подсчет дней безвиза, оставшихся у лиц.

А ранее 24 Канал писал о том, что Грузия сократила безвиз для украинцев.