Зокрема, відвідати цю скандинавську країну бажають й українці. Їм для візиту в Норвегію не треба багато документів, але найбільше цікавить питання візи, пише 24 Канал.
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Чи потрібна віза в Норвегію для українців
Громадяни України можуть скористатися перевагами безвізового режиму з Норвегією, яка є членом Шенгенської зони, хоч і не входить до Євросоюзу. Ця домовленість дозволяє українцям перебувати в Норвегії до 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримання візи.
У цей період українці мають можливість подорожувати, відвідувати друзів і родичів, займатися бізнесом і брати участь у різних короткострокових заходах.
Для в'їзду в Норвегії українцям потрібно:
- біометричний закордонний паспорт дійсний понад 180 днів із дати в'їзду;
- страхування.
Північне сяйво в Норвегії / Фото Unsplash
Щоб полегшити собі життя, мандрівники можуть зручно визначити кількість днів перебування в Шенгенській зоні за допомогою спеціально калькулятора. Він пропонує точний підрахунок днів безвізу, що залишилися в осіб.
А раніше 24 Канал писав про те, що Грузія скоротила безвіз для українців.