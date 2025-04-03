Безвізовий режим для українців у Грузії скоротився з 3 років до 1 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mtavari.

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Що змінилося для українців у Грузії

Раніше Грузія збільшила перебування без візи в країні для українців, які прибули після 24 лютого 2022 року. Спершу до 2, а потім до 3 років. Однак тепер уряд скоротив безвізовий режим до 1 року.

Загалом внесені зміни означають, що громадяни України все ще мають право в'їжджати в Грузію без візи, однак мають право перебувати там до 1 року.

Кого торкнулися зміни

Зміни стосуються тих українців, які в'їхали до країни без візи та не отримали посвідки на проживання.

Згідно з резолюцією, громадяни України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, мають право перебувати в країні 24 лютого 2026 року.