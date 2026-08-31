$17 000 за два маршрути: на Закарпатті зірвали переправлення через кордон

В одному випадку за "пакет послуг" просили $11 000 і навіть підготували клієнту чужі посвідчення, в іншому – $6000 за поїздку автомобілем до українсько-румунського кордону.

Про це йдеться в релізі 94-го та 27-го прикордонних загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

$11 000 – за маршрут до Словаччини

Першу схему, за даними прикордонників, організував 49-річний мешканець Ужгородського району. Його "маршрут" починався в Ужгороді: зустріч із клієнтом, інструктаж, транспортний супровід у прикордоння, поселення у помешканні організатора і далі – спроба перетнути кордон поза пунктом пропуску.

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До схеми, як стверджують правоохоронці, він залучив 15-річного односельця.

Особливою деталлю стали документи для клієнта. Його мали забезпечити чужими посвідченнями, щоб під час можливої перевірки він міг видавати себе за місцевого жителя – учасника бойових дій та пенсіонера. У посвідчення заздалегідь вклеїли фотографії чоловіка, якого планували переправити.

Вартість такого "пакета" становила $11 000. Частину суми, за даними слідства, клієнт мав передати під час зустрічі, решту – після перетину українсько-словацького кордону.

Затримання відбулося під час перевірки маршруту руху до кордону. У фігурантів вилучили $11 000, телефони, банківські картки та підроблені документи.

49-річному організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Обидва “трансфери” навіть до кордону не доїхали, не кажучи вже про його перетин. Фото: ДПСУ

А до Румунії – вже за $6000

Другий епізод стосувався 33-річного киянина. За версією правоохоронців, 44-річний мешканець Закарпаття погодився організувати його доставку до українсько-румунського кордону за $6000.

Чоловік прибув на Закарпаття потягом і заселився до місцевого готелю. Наступного дня організатор мав забрати його автомобілем та доставити безпосередньо до місця, де планувався незаконний перетин кордону.

Проте до поїздки справа не дійшла. Переправника затримали на околиці села Великі Ком’яти після отримання обумовленої суми.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

Слідчі дії у справі тривають.