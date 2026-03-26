17-річний Lexus IS продають в Києві за 72 500 доларів

На українському ринку з’явилася незвичайна пропозиція: у Києві виставили на продаж седан Lexus IS F 2009 із пробігом лише 12 тисяч кілометрів. За автомобіль просять 72 500 доларів (приблизно 3,2 млн грн), що суттєво перевищує середню ринкову вартість моделі, пише topgir.com.ua.

Читайте також: Ford Mustang віком 55 років продають у Києві за 135 000 доларів

Чому ціна настільки висока

Ключовий фактор — стан авто, який фактично відповідає «капсулі часу». Незважаючи на 16-річний вік, автомобіль має мінімальний пробіг і, за словами продавця, повністю підтверджену сервісну історію.

Додаткові аргументи ціни:

лише 12 тис. км пробігу

регулярне обслуговування у офіційного дилера

відсутність пошкоджень кузова

захисна плівка на лакофарбовому покритті

три власники за весь час експлуатації

Остання перереєстрація відбулася у листопаді 2025 року.

Технічні характеристики і позиціонування

Lexus IS F — це високопродуктивна версія седана, створена як відповідь японського бренду на німецькі потужні моделі.

Основні параметри:

двигун: 5,0-літровий атмосферний V8

потужність: 423 к.с.

привід: задній

коробка передач: автоматична

розгін 0–100 км/год: близько 4,8 секунди

максимальна швидкість: до 270 км/год (обмежена)

Автомобіль також оснащений адаптивною підвіскою, посиленим шасі та ефективною гальмівною системою, що робить його конкурентом потужних седанів від BMW та Mercedes-Benz свого часу.

Стан і комплектація

Салон виконаний із преміальних матеріалів:

шкіряне оздоблення

алюмінієві вставки

спортивні сидіння

Кузов збережений у відмінному стані без сколів і дефектів, що є рідкістю для авто такого віку.

Ринковий контекст

Зазвичай Lexus IS F на вторинному ринку коштує значно дешевше — різниця може сягати десятків тисяч доларів. Проте у випадку з «колекційними» екземплярами ціна визначається не лише технічними характеристиками, а й унікальністю стану, історією обслуговування, потенційною інвестиційною привабливістю.

Читайте також: Ford Mustang SVT Cobra 2003 продали на аукціоні за понад $175 тисяч: справжня "капсула часу"

Подібні авто часто купують не для щоденної експлуатації, а як частину приватних колекцій.

Висновок

Цей випадок демонструє тренд: рідкісні та добре збережені автомобілі починають переходити у категорію інвестиційних активів. І хоча ціна виглядає завищеною для масового покупця, для колекціонера вона може бути цілком виправданою.