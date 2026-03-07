Ford Mustang SVT Cobra 2003 продали на аукціоні за понад $175 тисяч: справжня "капсула часу"

Цікаво, що початкова рекомендована ціна автомобіля у 2003 році становила $34 935 (близько $60 700 станом на зараз з врахуванням інфляції), пише Auto24, посилаючись на Carsacoops. Таким чином, цей Mustang подорожчав майже втричі, що добре демонструє силу ностальгії та колекційної цінності культових американських маслкарів. Продаж відбувся на аукціонному майданчику Bring a Trailer.

Практично новий автомобіль із пробігом лише 22 км

Головна причина такої високої ціни — ідеальний стан автомобіля. Данийй екземпляр Ford Mustang SVT Cobra 2003 проїхав лише 22 км, що фактично відповідає пробігу під час доставки з заводу. Машина пофарбована у фірмовий колір Torch Red, а її стан практично ідентичний тому, в якому вона залишила завод понад 20 років тому.

Навіть сьогодні на автомобілі збереглися заводська біла захисна плівка на передньому та задньому бамперах, захисна стрічка на дзеркалах заднього виду та пластикові чохли на сидіннях та кермі. Салон виконаний у чорно-червоній шкірі та виглядає так, ніби автомобіль щойно вийшов із автосалону. Історія машини також ідеальна — звіт Carfax не містить жодних записів про аварії чи пошкодження.

Вартість зросла більш ніж удвічі за три роки

Цікаво, що цей самий автомобіль уже продавався на тому ж аукціоні у квітні 2022 року. Тоді за нього заплатили $85 000, що вже виглядало значною сумою для Mustang того покоління. Однак новий продаж показав, наскільки швидко зростає інтерес до таких автомобілів. За три роки ціна збільшилася на $90 067, або приблизно на 106%. Така динаміка робить подібні “капсули часу” особливо привабливими для колекціонерів.

Чому “Terminator” став легендою

Попри високий попит, сам Ford Mustang SVT Cobra 2003 не можна назвати рідкісним автомобілем. У 2003 модельному році компанія Ford Motor Company випустила понад 13 000 таких машин. Однак цей Mustang став легендою завдяки технічній частині та можливостям для тюнінгу.

Модель оснащена 4,6-літровим V8 із компресором, який створила команда Special Vehicle Team. Саме цей мотор отримав внутрішню назву “Terminator”. Він видає до 390 к.с. й 529 Нм крутного моменту й працює разом із 6-ступеневою механічною коробкою передач, яка передає тягу на задні колеса.

Справжній маслкар початку 2000-х

Технічна частина автомобіля також була серйозно модернізована для своєї епохи. Серед ключових особливостей: алюмінієвий карданний вал, диференціал підвищеного тертя та незалежна задня підвіска з алюмінієвим підрамником. За даними тестів журналу Car and Driver, маслкар розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди. Чверть милі (402 м) автомобіль проходить за 12,9 секунди зі швидкістю близько 178 км/год — дуже серйозний результат для серійного автомобіля початку 2000-х.

Культовий Mustang для колекціонерів

Сьогодні Ford Mustang SVT Cobra 2003 вважається одним із найулюбленіших Mustang серед фанатів марки. Причина не лише у заводському компресорному моторі, а й у величезному потенціалі для тюнінгу. Саме тому добре збережені екземпляри стають дедалі ціннішими, особливо якщо їхній пробіг вимірюється десятками кілометрів, а не тисячами.