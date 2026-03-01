Улюблений позашляховик американських копів від Ford має проблеми з підвіскою

Згідно з документами, поданими до NHTSA, відкликанню підлягають 412 774 позашляховики Explorer 2017–2019 років випуску. Проблема пов’язана із задньою тягою сходження коліс — елементом, який відповідає за стабільне положення задніх коліс під час руху.

За певних навантажень ця деталь може тріснути або зламатися. У такому разі автомобіль може поводитися нестабільно на дорозі, а ризик втрати контролю суттєво зростає, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Ознаки несправності та потенційні наслідки

Водії можуть помітити характерні стуки ззаду, нетипову поведінку автомобіля під час руху або навіть візуальне зміщення заднього колеса. У найгіршому випадку це може призвести до втрати керованості на швидкості. Ford повідомляє про дві дорожньо-транспортні пригоди, пов’язані з цією несправністю, однак інформації про постраждалих наразі немає.

Причина поломки ще досліджується

Остаточну першопричину виробник ще встановлює. Серед можливих факторів називають заклинювання кульового шарніра, яке створює надмірне навантаження на тягу сходження коліс і зрештою призводить до її руйнування. Власників запросять до дилерських центрів для безкоштовної заміни компонента на посилену деталь нового зразка.

Не перша проблема з підвіскою Explorer

Модель уже неодноразово потрапляла під сервісні кампанії через подібні несправності. Попередні відкликання охоплювали сотні тисяч автомобілів різних років випуску, що підкреслює системний характер проблеми.

Додаткові відкликання в модельному ряду

Окремо компанія попередила власників гібридних версій Ford Escape та Lincoln Corsair 2023–2026 років випуску про потенційний дефект високовольтних акумуляторів. До усунення несправності рекомендується не заряджати батареї вище 80%. Причиною може бути виробничий дефект, що здатен викликати коротке замикання та підвищення температури елементів.