Ford просить визнати турецькі авто "європейськими": що відбувається

Євросоюз прагне посилити локальне виробництво, щоб ефективніше конкурувати з дешевшим імпортом, насамперед із Китаю. Нова ініціатива “Зроблено в Європі” має стимулювати інвестиції у виробничі потужності всередині регіону та підтримати європейські ланцюги постачання, зазначає Auto24.

Однак у Ford попереджають: занадто вузьке трактування географії виробництва може завдати шкоди самій європейській промисловості. Як повідомляє Carscoops, президент Ford Europe Джим Баумбік заявив, що підприємства компанії в Європі критично залежать від інтегрованих виробничих процесів у Великій Британії та Туреччині.

Чому Туреччина важлива для європейського автопрому

Ford підкреслює, що турецькі заводи — це не допоміжні виробництва, а ключові центри випуску масових моделей. У партнерстві з Koç Holding компанія виготовляє популярні комерційні автомобілі, зокрема сімейство Transit і Courier, які активно постачаються на європейський ринок.

Водночас у Великій Британії підприємства Ford виробляють двигуни, трансмісії та електричні силові агрегати, що постачаються на складальні майданчики в різних країнах Європи.

Ризики для ланцюгів постачання

На думку Ford, виключення Туреччини та Великої Британії з нових правил може порушити налагоджені виробничі зв’язки. Компанія наголошує, що сучасний автопром працює як єдина система, де компоненти перетинають кордони кілька разів до фінального складання. Представники турецької промисловості також висловили занепокоєння можливим виключенням країни з європейських виробничих програм, наголосивши на багаторічній інтеграції з економікою ЄС.

Що це означає для ринку

Якщо ЄС розширить трактування “європейського виробництва”, це може підтримати існуючі ланцюги постачання та стабілізувати випуск автомобілів у регіоні. У протилежному випадку виробникам доведеться перебудовувати логістику або переносити частину виробництва безпосередньо до країн Євросоюзу.

Остаточні параметри промислової політики ще обговорюються, але вже зараз зрозуміло: питання походження автомобілів стає не лише економічним, а й стратегічним фактором для всієї європейської автомобільної індустрії.