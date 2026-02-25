Ford просит признать турецкие авто "европейскими": что происходит

Евросоюз стремится усилить локальное производство, чтобы эффективнее конкурировать с более дешевым импортом, прежде всего из Китая. Новая инициатива “Сделано в Европе” должна стимулировать инвестиции в производственные мощности внутри региона и поддержать европейские цепи поставок, отмечает Auto24.

Однако в Ford предупреждают: слишком узкая трактовка географии производства может нанести вред самой европейской промышленности. Как сообщает Carscoops, президент Ford Europe Джим Баумбик заявил, что предприятия компании в Европе критически зависят от интегрированных производственных процессов в Великобритании и Турции.

Почему Турция важна для европейского автопрома

Ford подчеркивает, что турецкие заводы - это не вспомогательные производства, а ключевые центры выпуска массовых моделей. В партнерстве с Koç Holding компания производит популярные коммерческие автомобили, в частности семейство Transit и Courier, которые активно поставляются на европейский рынок.

В то же время в Великобритании предприятия Ford производят двигатели, трансмиссии и электрические силовые агрегаты, поставляемые на сборочные площадки в разных странах Европы.

Риски для цепочек поставок

По мнению Ford, исключение Турции и Великобритании из новых правил может нарушить налаженные производственные связи. Компания отмечает, что современный автопром работает как единая система, где компоненты пересекают границы несколько раз до финальной сборки. Представители турецкой промышленности также выразили обеспокоенность возможным исключением страны из европейских производственных программ, отметив многолетнюю интеграцию с экономикой ЕС.

Что это означает для рынка

Если ЕС расширит трактовку “европейского производства”, это может поддержать существующие цепи поставок и стабилизировать выпуск автомобилей в регионе. В противном случае производителям придется перестраивать логистику или переносить часть производства непосредственно в страны Евросоюза.

Окончательные параметры промышленной политики еще обсуждаются, но уже сейчас понятно: вопрос происхождения автомобилей становится не только экономическим, но и стратегическим фактором для всей европейской автомобильной индустрии.