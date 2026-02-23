Какой будет электрическая Ford Fiesta: фото

Ожидается, что новинка будет базироваться на компактной электрической платформе французского производителя и станет частью новой волны городских электрокаров для Европы.

Будущий электрический хэтчбек сохранит знакомые пропорции Fiesta, но получит современный вид с характерными чертами электромобиля: закрытую переднюю панель, узкую светодиодную оптику и плавные, аэродинамические поверхности кузова. По габаритам модель, предположительно, будет близкой к Renault 5 E-Tech. Компактные размеры сочетаются с просторным салоном благодаря специализированной электрической архитектуре.

Технологии и платформа

Новый электромобиль будет использовать 400-вольтовую архитектуру AmpR Small, оптимизированную для городской эффективности и снижения стоимости производства. Ожидается:

передний привод с одним электромотором;

мощность базовых версий примерно 88–110 кВт (120–150 л.с.);

батареи емкостью около 40 или 52 кВт-ч;

запас хода до 400 км по циклу WLTP;

быстрая зарядка постоянным током мощностью около 100 кВт.

Не исключено, что позже появится спортивная версия ST с мощностью около 150 кВт (примерно 200+ л.с.), которая продолжит традицию драйверских компактов бренда.

Салон и цифровые возможности

Интерьер ожидается значительно технологичнее предыдущих поколений. Модель может получить цифровую панель приборов и центральный дисплей примерно 10 дюймов каждый, новое программное обеспечение с онлайн-сервисами и возможностью беспроводных обновлений. Улучшенные материалы отделки и переработанные ткани должны поднять восприятие качества на новый уровень в сегменте доступных электромобилей.

Конкуренция в классе доступных электрокаров

Если проект получит зеленый свет, электрическая Fiesta окажется в одном из самых конкурентных сегментов европейского рынка. Среди потенциальных соперников: Peugeot e-208,Opel Corsa-E, Cupra Raval, Kia EV2 и Volkswagen ID.Polo. Ожидается, что больше деталей появится в течение ближайшего года, а дебют серийной модели возможен в конце десятилетия.

Вернется ли легенда?

Электрифицированное возвращение Fiesta может стать символическим шагом для бренда, который в свое время сделал компактные хэтчбеки массовым явлением в Европе. Если проект реализуют, модель может совместить доступность, технологичность и знакомый драйверский характер в новом электрическом формате.