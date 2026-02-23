Якою буде електрична Ford Fiesta: фото

Очікується, що новинка базуватиметься на компактній електричній платформі французького виробника та стане частиною нової хвилі міських електрокарів для Європи.

Читайте також: Ford готує доступний електропікап за $30 тисяч: коли очікувати дебют

Майбутній електричний хетчбек збереже знайомі пропорції Fiesta, але отримає сучасний вигляд з характерними рисами електромобіля: закриту передню панель, вузьку світлодіодну оптику та плавні, аеродинамічні поверхні кузова. За габаритами модель, імовірно, буде близькою до Renault 5 E‑Tech. Компактні розміри поєднаються з просторішим салоном завдяки спеціалізованій електричній архітектурі.

Технології та платформа

Новий електромобіль використовуватиме 400-вольтову архітектуру AmpR Small, оптимізовану для міської ефективності та зниження вартості виробництва. Очікується:

передній привід з одним електромотором;

потужність базових версій приблизно 88–110 кВт (120–150 к.с.);

батареї ємністю близько 40 або 52 кВт-год;

запас ходу до 400 км за циклом WLTP;

швидка зарядка постійним струмом потужністю близько 100 кВт.

Не виключено, що пізніше з’явиться спортивна версія ST із потужністю близько 150 кВт (приблизно 200+ к.с.), яка продовжить традицію драйверських компактів бренду.

Нагадаємо: Ford Kuga отримав важливу функцію, якої немає в американському Escape

Салон і цифрові можливості

Інтер’єр очікується значно технологічнішим за попередні покоління. Модель може отримати цифрову панель приладів і центральний дисплей приблизно 10 дюймів кожен, нове програмне забезпечення з онлайн-сервісами та можливістю бездротових оновлень. Покращені матеріали оздоблення та перероблені тканини повинні підняти сприйняття якості на новий рівень у сегменті доступних електромобілів.

Конкуренція у класі доступних електрокарів

Якщо проєкт отримає зелене світло, електрична Fiesta опиниться в одному з найконкурентніших сегментів європейського ринку. Серед потенційних суперників: Peugeot e‑208,Opel Corsa‑E, Cupra Raval, Kia EV2 та Volkswagen ID.Polo. Очікується, що більше деталей з’явиться протягом найближчого року, а дебют серійної моделі можливий наприкінці десятиліття.

Також цікаво: Очільник Ford Джим Фарлі тепер керуватиме у McDonald's

Чи повернеться легенда?

Електрифіковане повернення Fiesta може стати символічним кроком для бренду, який свого часу зробив компактні хетчбеки масовим явищем у Європі. Якщо проєкт реалізують, модель може поєднати доступність, технологічність і знайомий драйверський характер у новому електричному форматі.