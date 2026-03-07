Ford Mustang SVT Cobra 2003 года продали на аукционе за более чем $175 тысяч: настоящая "капсула времени"

Интересно, что начальная рекомендованная цена автомобиля в 2003 году составляла $34 935 (около $60 700 по состоянию на сейчас с учетом инфляции), пишет Auto24, ссылаясь на Carsacoops. Таким образом, этот Mustang подорожал почти втрое, что хорошо демонстрирует силу ностальгии и коллекционной ценности культовых американских маслкаров. Продажа состоялась на аукционной площадке Bring a Trailer.

Практически новый автомобиль с пробегом всего 22 км

Главная причина такой высокой цены - идеальное состояние автомобиля. Данный экземпляр Ford Mustang SVT Cobra 2003 проехал всего 22 км, что фактически соответствует пробегу при доставке с завода. Машина окрашена в фирменный цвет Torch Red, а ее состояние практически идентично тому, в котором она покинула завод более 20 лет назад.

Даже сегодня на автомобиле сохранились заводская белая защитная пленка на переднем и заднем бамперах, защитная лента на зеркалах заднего вида и пластиковые чехлы на сиденьях и руле. Салон выполнен в черно-красной коже и выглядит так, будто автомобиль только что вышел из автосалона. История машины также идеальная - отчет Carfax не содержит никаких записей об авариях или повреждениях.

Стоимость выросла более чем вдвое за три года

Интересно, что этот же автомобиль уже продавался на том же аукционе в апреле 2022 года. Тогда за него заплатили $85 000, что уже выглядело внушительной суммой для Mustang того поколения. Однако новая продажа показала, насколько быстро растет интерес к таким автомобилям. За три года цена увеличилась на $90 067, или примерно на 106%. Такая динамика делает подобные “капсулы времени” особенно привлекательными для коллекционеров.

Почему “Terminator” стал легендой

Несмотря на высокий спрос, сам Ford Mustang SVT Cobra 2003 нельзя назвать редким автомобилем. В 2003 модельном году компания Ford Motor Company выпустила более 13 000 таких машин. Однако этот Mustang стал легендой благодаря технической части и возможностям для тюнинга.

Модель оснащена 4,6-литровым V8 с компрессором, который создала команда Special Vehicle Team. Именно этот мотор получил внутреннее название “Terminator”. Он выдает до 390 л.с. и 529 Нм крутящего момента и работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая передает тягу на задние колеса.

Настоящий маслкар начала 2000-х

Техническая часть автомобиля также была серьезно модернизирована для своей эпохи. Среди ключевых особенностей: алюминиевый карданный вал, дифференциал повышенного трения и независимая задняя подвеска с алюминиевым подрамником. По данным тестов журнала Car and Driver, маслкар разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 12,9 секунды со скоростью около 178 км/ч - очень серьезный результат для серийного автомобиля начала 2000-х.

Культовый Mustang для коллекционеров

Сегодня Ford Mustang SVT Cobra 2003 года считается одним из самых любимых Mustang среди фанатов марки. Причина не только в заводском компрессорном моторе, но и в огромном потенциале для тюнинга. Именно поэтому хорошо сохранившиеся экземпляры становятся все более ценными, особенно если их пробег измеряется десятками километров, а не тысячами.