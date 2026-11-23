Як повідомляє офіційна сторінка TATRA TRUCKS, нова розширена версія спецтранспорту створювалася спеціально для ринків Близького Сходу. Саме там замовники потребують техніки, яка витримує пекельну спеку та здатна працювати на складних індустріальних об'єктах чи в аеропортах.

Назва моделі утворена від злиття слів "тигр" та "лев", що натякає на агресивний характер та витривалість машини. За пожежну надбудову відповідає відома австрійська компанія Rosenbauer Group, яка спеціалізується на топовому обладнанні для рятувальників.

Пожежна машина Tigon має пройти там, де інша техніка безсила. Фото: TATRA TRUCKS

Продуктивність цього монстра дійсно вражає, адже на борту він несе цілий арсенал для боротьби з вогнем. У величезних резервуарах містяться 9000 літрів води, 3500 літрів спеціальної піни та ще 500 кілограмів пожежного порошку для гасіння специфічних хімічних загорянь.

Щоб тягати таку вагу бездоріжжям, під капотом встановили перевірений двигун Volvo. Цей агрегат видає майже 700 кінських сил, що у поєднанні з фірмовим шасі 8x8 гарантує безперебійну доставку рятувальної команди до епіцентру катастрофи за будь-яких умов.

Кожен такий автомобіль збирається індивідуально, а ліврею адаптують під кольори місцевих пожежних бригад. Фото: TATRA TRUCKS

Тим часом виробник продовжує інтригувати фанатів бренду загадковістю про те, як саме виглядатиме кабіна третього покоління цієї моделі.