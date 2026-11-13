91-річний Mercedes-Benz пустять з молотка за 4,5 мільйона доларів

Як повідомляє аукціонний дім RM Sotheby's, торги за цей винятковий автомобіль із колекції Джона Грендайка заплановані на 2027 рік. Машина з номером шасі 105384 є одним із лише 33 випущених екземплярів версії Cabriolet A з елегантним кузовом від ательє Зіндельфінгена.

Цікаво, що з заводу цей красень виїхав як модель 500 K, але ще до передачі першому власнику інженери встановили під капот потужніший 5,4-літровий компресорний двигун. Саме тому в каталогах авто фігурує з подвійним індексом, адже фактично воно отримало серце від майбутньої моделі 540 K за 17 місяців до її офіційного дебюту.



Фото: RM Sotheby's

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Зіркові власники та реставрація

Першим за кермо розкішного кабріолета сів німецький композитор Адольф Буш, а згодом машина перейшла до рук американської світської левиці Міллісент Роджерс. У 1960-х роках покинутий автомобіль випадково знайшов на фермі під Парижем пілот ВПС США, який і перевіз знахідку за океан.

На початку нульових ретрокар пройшов комплексну реставрацію, під час якої йому повернули глибокий чорний колір, а фахівці Reifen-Wagner повністю перебрали оригінальний двигун. Якість відновлення підтверджують свіжі нагороди: призове місце на престижному конкурсі в Пеббл-Біч у 2024 році та перемога у своєму класі на MODA Miami у 2025-му.



Фото: RM Sotheby's

Осінній бум на ексклюзив

Нагадаємо, раніше ми писали, що ринок класичних авто зараз переживає справжній підйом. Зокрема, незабаром з молотка пустять фінальний екземпляр ексклюзивного спідстера Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, за який планують виручити понад 6 мільйонів доларів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, колекціонери також активно полюють на британську класику. Нещодавно в старому сараї знайшли унікальний Bentley 4.5 Litre Sports Tourer 1928 року, який після реставрації може потягнути на семизначну суму.