91-летний Mercedes-Benz пустят с молотка за 4,5 миллиона долларов

Как сообщает аукционный дом RM Sotheby's, торги за этот уникальный автомобиль из коллекции Джона Грендайка запланированы на 2027 год. Машина с номером шасси 105384 является одним из 33 выпущенных экземпляров версии Cabriolet A с элегантным кузовом от ателье Зиндельфингена.

Интересно, что с завода этот красавец уехал как модель 500 K, но еще до передачи первому владельцу инженеры установили под капот более мощный 5,4-литровый компрессорный двигатель. Именно поэтому в каталогах авто фигурирует с двойным индексом, ведь фактически он получил сердце от будущей модели 540 K за 17 месяцев до ее официального дебюта.



Фото: RM Sotheby's

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Звездные владельцы и реставрация

Первым за руль роскошного кабриолета сел немецкий композитор Адольф Буш, а впоследствии машина перешла в руки американской светской львицы Миллисент Роджерс. В 1960-х годах заброшенный автомобиль случайно обнаружил на ферме под Парижем пилот ВВС США, который и перевез находку за океан.

В начале нулевых ретрокарей прошел комплексную реставрацию, во время которой ему вернули глубокий черный цвет, а специалисты Reifen-Wagner полностью перебрали оригинальный двигатель. Качество обновления подтверждают свежие награды: призовое место на престижном конкурсе в Пеббл-Бич в 2024 году и победа в своем классе на MODA Miami в 2025-м.



Фото: RM Sotheby's

Осенний бум на эксклюзив

Напомним, ранее мы писали, что рынок классических автомобилей сейчас переживает настоящий подъем. В частности, вскоре с молотка пустят финальный экземпляр эксклюзивного спидстера. Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, за который планируется выручить более 6 миллионов долларов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, коллекционеры также активно охотятся за британской классикой. Недавно в старом сарае нашли уникальный Bentley 4.5 Litre Sports Tourer 1928 года, который после реставрации может потянуть на семизначную сумму.