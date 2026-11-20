Як повідомляє видання Carscoops, дебют новинки відбувся рівно через два роки після прем'єри базового купе. Зовні свіжу модель найлегше впізнати за характерними шестикутними обтічниками, які інженери розмістили відразу за підголівниками сидінь.

Головна фішка відкритого суперкара – хитрий механізм даху, який працює від десяти електричних приводів. Тепер панель ховається у вертикальне положення простим натисканням кнопки, тоді як на старих Diablo VT Roadster чи Aventador Roadster власникам доводилося знімати дах власноруч.

Виробник запевняє, що зі складеним верхом центр ваги автомобіля опускається на 3 міліметри, а ідеальний розподіл маси по осях залишається незмінним. Точну вагу машини поки тримають у секреті, але підвіску вже переналаштували під нові аеродинамічні реалії.

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Динаміка та комфорт у салоні

За спинками крісел ховається справжній монстр – 4,0-літровий V8 з двома турбінами, якому допомагають одразу три електромотори. У режимі Launch Control ця гібридна установка розкручується до шалених 10 250 обертів на хвилину, вистрілюючи авто до першої сотні за 2,8 секунди.

Якщо порівнювати з купе, то Spyder програє в розгоні до 100 км/год лише 0,1 секунди, а позначку у 200 км/год долає за 7,3 секунди. Максимальна швидкість обох версій абсолютно ідентична і становить вражаючі 343 кілометри на годину.

Для фанатів гучного вихлопу пропонують опційну титанову систему Akrapovič, яка на 12% легша за стандартну. У двомісному салоні з комфортом розмістяться люди зростом до двох метрів, а для прохолодної погоди передбачили трирівневий обігрів шиї та заднє скло з електроприводом.

Ринок ексклюзивних авто

Нагадаємо, раніше ми писали, що класичні моделі італійського бренду продовжують бити цінові рекорди. Нещодавно на аукціоні Joopiter у США виставили унікальний відкритий Lamborghini Reventon 2009 року випуску, який майже весь час простояв у гаражі.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, конкуренти також не пасуть задніх у сегменті гібридних суперкарів. Компанія Audi відкрила замовлення на ексклюзивну 1001-сильну модель Nuvolari, перші екземпляри якої клієнти отримають у 2028 році.