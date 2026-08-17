Абсолютно новий Toyota Land Cruiser 1997 року виставили на продаж: ціна вражає

Для Land Cruiser невеликий пробіг є особливо незвичним. Такі позашляховики часто використовували як повсякденний транспорт, для подорожей та експлуатації на складних дорогах, тому екземпляр із настільки малим пробігом знайти непросто. Як повідомляє Carscoops, цей автомобіль 1997 року випуску за весь час проїхав лише 7544 км.

На тлі екзотичних суперкарів, які традиційно привертають увагу на аукціонах у Монтереї, цей Land Cruiser виглядає значно скромніше. Водночас саме його оригінальність та стан можуть зацікавити колекціонерів.

Класичний 4,5-літровий двигун Toyota й ідеальний технічний стан

Під капотом встановлений легендарний рядний шестициліндровий двигун Toyota 1FZ-FE об'ємом 4.5 літра. Його потужність становить 212 к.с., а максимальний крутний момент – 373 Нм. Двигун працює разом із чотириступеневою автоматичною коробкою передач.

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Позашляхові можливості доповнюють повний привод, двоступенева роздавальна коробка та міжосьовий диференціал із блокуванням. Тобто автомобіль отримав саме ту технічну конфігурацію, яка дозволяла Land Cruiser виконувати складні завдання далеко за межами асфальтованих доріг.

Окремої уваги заслуговує стан автомобіля. Land Cruiser не отримав жодних помітних модифікацій і зберіг повністю оригінальне оформлення. Кузов пофарбований у колір Super White. На автомобілі залишилися оригінальні золотисті емблеми спереду та ззаду, а також штатні 16-дюймові сріблясті легкосплавні колеса. Для автомобіля, якому вже 29 років, такий стан є однією з головних переваг.

У салоні збереглися ознаки 1990-х

Інтер'єр Land Cruiser сьогодні виглядає значно простіше за салони сучасних позашляховиків Toyota. До того ж він також добре зберігся. Автомобіль має оббивку кольору дубової шкіри та дерев'яні декоративні елементи. При цьому для кінця 1990-х років оснащення було досить багатим. У салоні є електрорегулювання передніх сидінь, люк у даху, кондиціонер й штатна аудіосистема з CD- і касетним програвачами.

Один із тих Land Cruiser, які шкода використовувати за призначенням