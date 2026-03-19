Американський Nissan Murano продаватимуть в Японії: дебют в 2027 році

Йдеться про так званий “зворотній імпорт” коли автомобіль, створений для одного ринку, повертається в країну бренду, але вже як імпортний продукт. Nissan Murano збирають на заводі в Смирні (штат Теннессі, США), і саме звідти кросовер постачатиметься до Японії. У країні, де популярні компактні кей-кари, великий кросовер виглядає досить екзотично. Втім, саме на це і робить ставку Nissan – запропонувати щось відмінне від локальних моделей, зазначає Autoevolution.

Ставка на дизайн і преміальність

Актуальне покоління Nissan Murano отримало серйозне оновлення у 2024 році. Кросовер вирізняється більш витонченим і міським дизайном у порівнянні з такими конкурентами, як Honda Passport. Murano отримав акцент не на можливостях на бездоріжжі, а на комфорті, плавності ходу та преміальному відчутті, що може зацікавити японських покупців, які шукають більш статусний сімейний автомобіль.

Турбомотор і класичний “автомат” замість CVT

Під капотом Nissan Murano встановлений 2,0-літровий турбований двигун із технологією змінного ступеня стиснення (VC-Turbo). Він розвиває 241 к.с. і 353 Нм крутного моменту. На відміну від багатьох моделей бренду, зокрема Nissan Rogue, тут використовується не варіатор, а класична 9-ступенева автоматична коробка передач від Jatco, створена на базі технологій ZF Friedrichshafen.

Оснащення та ціни

На ринку США Nissan Murano стартує приблизно від 41 670 доларів і пропонується у трьох комплектаціях. Уже в базі модель має повний привід, що робить її універсальною для різних умов експлуатації. Очікується, що японська версія отримає схожий рівень оснащення, хоча ціни та специфікації можуть відрізнятися через імпортний статус.

Чому це важливо

Повернення Nissan Murano до Японії – це сигнал про зміну підходу Nissan до глобальної стратегії. Замість адаптації локальних моделей компанія готова пропонувати глобальні продукти навіть на традиційно специфічних ринках, роблячи ставку на унікальність і преміальність.