Оновлений Nissan X-Trail 2026 отримав інтеграцію Google і новий дизайн

Це одне з найбільших оновлень для нинішнього покоління кросовера, яке дебютувало у 2021 році. За понад 26 років існування модель стала одним із ключових SUV бренду, а в Європі було продано понад 285 тисяч автомобілів, повідомляє Auto24.

Корисно: Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неочікуваний досвід

Оновлений дизайн і нові кольори

Зовнішність Nissan X-Trail отримала низку помітних змін. Передню частину переробили завдяки ширшій решітці радіатора V-Motion, а також новим бічним повітрозабірникам і зміненому нижньому бамперу з чорними вставками. Збоку кросовер вирізняється завдяки новим 19-дюймовим легкосплавним дискам, зміненим колісним аркам, новим бічним порогам та чорними корпусами дзеркал. Задню частину прикрашають оновлені світлодіодні ліхтарі. У палітрі кольорів також з’явилися дві нові двоколірні комбінації: Universal Blue та Baja Storm.

Нові матеріали та комфортніший салон

У салоні Nissan X-Trail виробник зробив ставку на більш преміальне відчуття. Серед нововведень:

каштаново-коричнева шкіра сидінь;

декоративні вставки з коричневого дерева;

нові варіанти синтетичної шкіри;

Також незначно оновили передні та задні сидіння, кермо та мультимедійну систему з 12-дюймовим дисплеєм.

Вбудований Google з’явився вперше

Головним технологічним нововведенням стало повноцінне інтегроване рішення Google у системі NissanConnect. Завдяки цьому водіям більше не потрібно підключати смартфон для доступу до популярних сервісів. Через мультимедійну систему тепер можна:

користуватися Play Store;

керувати функціями автомобіля голосом;

здійснювати дзвінки;

отримувати оновлення погоди;

встановлювати бездротові оновлення систем.

Голосовий помічник також дозволяє керувати вентиляцією, підігрівом сидінь і навіть обігрівом лобового скла.

Нові системи камер і допомоги водієві

Оновлений Nissan X-Trail отримав модернізований 3D-монітор кругового огляду. Система використовує ширококутні камери та забезпечує 360-градусний огляд під час маневрування на низьких швидкостях. Також доступні такі функції, як режим "невидимого капота", огляд Т-подібного перехрестя та вісім різних ракурсів камер. Систему доповнює функція виявлення руху поруч з автомобілем.

Читайте також: Nissan Pathfinder отримає "двійника": рамний позашляховик з’явиться у 2029 році

Оновлення отримала й система допомоги водієві ProPILOT Assist. За словами виробника, вона забезпечує плавнішу реакцію, стабільніше утримання смуги та кращу оцінку дорожньої ситуації.

Повернення позашляхової версії N-Trek

Для оновленої моделі також повертається версія N-Trek, яка отримала ще більш виразний дизайн. Серед її особливостей: магма-червоні декоративні елементи, спеціальні 19-дюймові колісні диски, чорні рейлінги на даху й панорамний електричний люк. У салоні використовується водостійка тканина CellCloth, яка краще підходить для активного відпочинку.

Гібридна система залишилась без змін

Технічна частина кросовера залишилася без змін. Основою моделі залишається гібридна система Nissan e‑POWER. У ній колеса приводять у рух електромотори, а бензиновий двигун використовується як генератор для заряджання батареї. Доступні версії як з переднім так і з повим приводом. Найпотужніша модифікація видає 213 кінських сил і 330 Нм крутного моменту. Кросовер також може буксирувати причіп масою до 1800 кілограмів.

Також цікаво: Nissan LEAF став головним "жіночим" автомобілем року 2026: чим він підкорив міжнародне журі

Коли з’явиться у продажу

Компанія Nissan поки не оголосила точну дату початку продажів оновленого Nissan X-Trail 2026 року. Для орієнтиру, вартість нинішньої версії моделі на ринку України варіюється від 1 386 840 гривень (приблизно $31 500) за базове виконання Acenta до 2 239 700 гривень (50 800 доларів) за топову комплектацію Tekna+ у семимісному виконанні.