Оновлений Nissan X-Trail 2026 отримав інтеграцію Google і новий дизайн

ФОТО: Nissan|
Nissan X-Trail 2026
Це одне з найбільших оновлень для нинішнього покоління кросовера, яке дебютувало у 2021 році. За понад 26 років існування модель стала одним із ключових SUV бренду, а в Європі було продано понад 285 тисяч автомобілів, повідомляє Auto24.
Корисно: Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неочікуваний досвід
Оновлений дизайн і нові кольори
Зовнішність Nissan X-Trail отримала низку помітних змін. Передню частину переробили завдяки ширшій решітці радіатора V-Motion, а також новим бічним повітрозабірникам і зміненому нижньому бамперу з чорними вставками. Збоку кросовер вирізняється завдяки новим 19-дюймовим легкосплавним дискам, зміненим колісним аркам, новим бічним порогам та чорними корпусами дзеркал. Задню частину прикрашають оновлені світлодіодні ліхтарі. У палітрі кольорів також з’явилися дві нові двоколірні комбінації: Universal Blue та Baja Storm.
Нові матеріали та комфортніший салон
У салоні Nissan X-Trail виробник зробив ставку на більш преміальне відчуття. Серед нововведень:
- каштаново-коричнева шкіра сидінь;
- декоративні вставки з коричневого дерева;
- нові варіанти синтетичної шкіри;
Також незначно оновили передні та задні сидіння, кермо та мультимедійну систему з 12-дюймовим дисплеєм.
Вбудований Google з’явився вперше
Головним технологічним нововведенням стало повноцінне інтегроване рішення Google у системі NissanConnect. Завдяки цьому водіям більше не потрібно підключати смартфон для доступу до популярних сервісів. Через мультимедійну систему тепер можна:
користуватися Play Store;
- керувати функціями автомобіля голосом;
- здійснювати дзвінки;
- отримувати оновлення погоди;
- встановлювати бездротові оновлення систем.
Голосовий помічник також дозволяє керувати вентиляцією, підігрівом сидінь і навіть обігрівом лобового скла.
Нові системи камер і допомоги водієві
Оновлений Nissan X-Trail отримав модернізований 3D-монітор кругового огляду. Система використовує ширококутні камери та забезпечує 360-градусний огляд під час маневрування на низьких швидкостях. Також доступні такі функції, як режим "невидимого капота", огляд Т-подібного перехрестя та вісім різних ракурсів камер. Систему доповнює функція виявлення руху поруч з автомобілем.
Читайте також: Nissan Pathfinder отримає "двійника": рамний позашляховик з’явиться у 2029 році
Оновлення отримала й система допомоги водієві ProPILOT Assist. За словами виробника, вона забезпечує плавнішу реакцію, стабільніше утримання смуги та кращу оцінку дорожньої ситуації.
Повернення позашляхової версії N-Trek
Для оновленої моделі також повертається версія N-Trek, яка отримала ще більш виразний дизайн. Серед її особливостей: магма-червоні декоративні елементи, спеціальні 19-дюймові колісні диски, чорні рейлінги на даху й панорамний електричний люк. У салоні використовується водостійка тканина CellCloth, яка краще підходить для активного відпочинку.
Гібридна система залишилась без змін
Технічна частина кросовера залишилася без змін. Основою моделі залишається гібридна система Nissan e‑POWER. У ній колеса приводять у рух електромотори, а бензиновий двигун використовується як генератор для заряджання батареї. Доступні версії як з переднім так і з повим приводом. Найпотужніша модифікація видає 213 кінських сил і 330 Нм крутного моменту. Кросовер також може буксирувати причіп масою до 1800 кілограмів.
Також цікаво: Nissan LEAF став головним "жіночим" автомобілем року 2026: чим він підкорив міжнародне журі
Коли з’явиться у продажу
Компанія Nissan поки не оголосила точну дату початку продажів оновленого Nissan X-Trail 2026 року. Для орієнтиру, вартість нинішньої версії моделі на ринку України варіюється від 1 386 840 гривень (приблизно $31 500) за базове виконання Acenta до 2 239 700 гривень (50 800 доларів) за топову комплектацію Tekna+ у семимісному виконанні.