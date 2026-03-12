Обновленный Nissan X-Trail 2026 получил интеграцию Google и новый дизайн

Это одно из крупнейших обновлений для нынешнего поколения кроссовера, которое дебютировало в 2021 году. За более чем 26 лет существования модель стала одним из ключевых SUV бренда, а в Европе было продано более 285 тысяч автомобилей, сообщает Auto24.

Обновленный дизайн и новые цвета

Внешность Nissan X-Trail получила ряд заметных изменений. Переднюю часть переработали благодаря более широкой решетке радиатора V-Motion, а также новым боковым воздухозаборникам и измененному нижнему бамперу с черными вставками. Сбоку кроссовер выделяется благодаря новым 19-дюймовым легкосплавным дискам, измененным колесным аркам, новым боковым порогам и черным корпусам зеркал. Заднюю часть украшают обновленные светодиодные фонари. В палитре цветов также появились две новые двухцветные комбинации: Universal Blue и Baja Storm.

Новые материалы и более комфортный салон

В салоне Nissan X-Trail производитель сделал ставку на более премиальное ощущение. Среди нововведений:

каштаново-коричневая кожа сидений;

декоративные вставки из коричневого дерева;

новые варианты синтетической кожи;

Также незначительно обновили передние и задние сиденья, руль и мультимедийную систему с 12-дюймовым дисплеем.

Встроенный Google появился впервые

Главным технологическим нововведением стало полноценное интегрированное решение Google в системе NissanConnect. Благодаря этому водителям больше не нужно подключать смартфон для доступа к популярным сервисам. Через мультимедийную систему теперь можно:

пользоваться Play Store;

управлять функциями автомобиля голосом;

совершать звонки;

получать обновления погоды;

устанавливать беспроводные обновления систем.

Голосовой помощник также позволяет управлять вентиляцией, подогревом сидений и даже обогревом лобового стекла.

Новые системы камер и помощи водителю

Обновленный Nissan X-Trail получил модернизированный 3D-монитор кругового обзора. Система использует широкоугольные камеры и обеспечивает 360-градусный обзор при маневрировании на низких скоростях. Также доступны такие функции, как режим "невидимого капота", обзор Т-образного перекрестка и восемь различных ракурсов камер. Систему дополняет функция обнаружения движения рядом с автомобилем.

Обновления получила и система помощи водителю ProPILOT Assist. По словам производителя, она обеспечивает более плавную реакцию, стабильное удержание полосы и лучшую оценку дорожной ситуации.

Возвращение внедорожной версии N-Trek

Для обновленной модели также возвращается версия N-Trek, которая получила еще более выразительный дизайн. Среди ее особенностей: магма-красные декоративные элементы, специальные 19-дюймовые колесные диски, черные рейлинги на крыше и панорамный электрический люк. В салоне используется водостойкая ткань CellCloth, которая лучше подходит для активного отдыха.

Гибридная система осталась без изменений

Техническая часть кроссовера осталась без изменений. Основой модели остается гибридная система Nissan e-POWER. В ней колеса приводят в движение электромоторы, а бензиновый двигатель используется как генератор для подзарядки батареи. Доступны версии как с передним так и с повим приводом. Самая мощная модификация выдает 213 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Кроссовер также может буксировать прицеп массой до 1800 килограммов.

Когда появится в продаже

Компания Nissan пока не объявила точную дату начала продаж обновленного Nissan X-Trail 2026 года. Для ориентира, стоимость нынешней версии модели на рынке Украины варьируется от 1 386 840 гривен (примерно $31 500) за базовое исполнение Acenta до 2 239 700 гривен (50 800 долларов) за топовую комплектацию Tekna+ в семиместном исполнении.