Nissan Pathfinder получит "двойника": рамный внедорожник появится в 2029 году

Nissan вместе с Infiniti активно разрабатывают новую линейку пикапов и SUV на рамной платформе. Речь идет как минимум о пяти моделях, среди которых будущие поколения Frontier, Pathfinder и Xterra, а также их премиальные аналоги, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Также на тему: Nissan поднял цены на Pathfinder 2026, но подготовил немало неожиданностей

Новый Pathfinder с рамой будет иметь более “квадратный”, утилитарный дизайн в стиле классических внедорожников. Ожидается, что на старте он получит бензиновый двигатель, а впоследствии к моторной гамме добавят гибридную версию.

Два Pathfinder - для разных клиентов

Интересно, что нынешний Pathfinder с несущим кузовом не исчезнет. Более того, его планируют обновить еще раз в 2028 или 2029 году и продавать параллельно с рамной версией. Фактически Nissan разведет аудиторию: кроссовер с несущим кузовом останется семейной моделью для комфортной езды по городу и трассе, а рамный Pathfinder будет позиционироваться как более “хардкорный” внедорожник для бездорожья и буксировки. Такое решение выглядит нетипичным, но в компании называют его “гибким”, ведь дальнейшая судьба каждой версии будет зависеть от показателей продаж.

Nissan Pathfinder третьего поколения имел рамную коснтрукцию

Ожидаемая цена и позиционирование

Сегодняшний Pathfinder в США стартует примерно с 39 900 долларов. Логично ожидать, что рамная версия будет дороже из-за более сложной конструкции и другого позиционирования. Таким образом, Nissan фактически создаст две модели в одном имени - городской семейный кроссовер и полноценный рамный SUV в стиле пикапа.

Также интересно: Nissan откладывает самый доступный Leaf: бюджетной версии пока не будет

Стратегия на будущее

Текущее поколение Pathfinder дебютировало в 2021 году и уже прошло рестайлинг. К 2029 году модели исполнится почти восемь лет, поэтому появление альтернативной рамной версии выглядит логичным шагом в рамках глобальной перестройки модельной линейки. Для Nissan это попытка одновременно удержать семейную аудиторию и вернуть сторонников настоящих внедорожников, которые ценят раму, прочность и серьезные возможности на бездорожье.