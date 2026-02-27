Nissan Pathfinder отримає "двійника": рамний позашляховик з’явиться у 2029 році

Nissan разом із Infiniti активно розробляють нову лінійку пікапів і SUV на рамній платформі. Йдеться щонайменше про п’ять моделей, серед яких майбутні покоління Frontier, Pathfinder та Xterra, а також їхні преміальні аналоги, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Новий Pathfinder із рамою матиме більш “квадратний”, утилітарний дизайн у стилі класичних позашляховиків. Очікується, що на старті він отримає бензиновий двигун, а згодом до моторної гами додадуть гібридну версію.

Два Pathfinder — для різних клієнтів

Цікаво, що нинішній Pathfinder з несучим кузовом не зникне. Більше того, його планують оновити ще раз у 2028 або 2029 році та продавати паралельно з рамною версією. Фактично Nissan розведе аудиторію: кросовер із несучим кузовом залишиться сімейною моделлю для комфортної їзди містом і трасою, а рамний Pathfinder позиціонуватиметься як більш “хардкорний” позашляховик для бездоріжжя та буксирування. Таке рішення виглядає нетиповим, але в компанії називають його “гнучким”, адже подальша доля кожної версії залежатиме від показників продажів.

Nissan Pathfinder третього покоління мав рамну коснтрукцію

Очікувана ціна і позиціонування

Сьогоднішній Pathfinder у США стартує приблизно з 39 900 доларів. Логічно очікувати, що рамна версія буде дорожчою через складнішу конструкцію та інше позиціонування. Таким чином, Nissan фактично створить дві моделі в одному імені — міський сімейний кросовер і повноцінний рамний SUV у стилі пікапа.

Стратегія на майбутнє

Поточне покоління Pathfinder дебютувало у 2021 році та вже пройшло рестайлінг. До 2029 року моделі виповниться майже вісім років, тому поява альтернативної рамної версії виглядає логічним кроком у межах глобальної перебудови модельної лінійки. Для Nissan це спроба одночасно втримати сімейну аудиторію та повернути прихильників справжніх позашляховиків, які цінують раму, міцність і серйозні можливості на бездоріжжі.