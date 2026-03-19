Американский Nissan Murano будут продавать в Японии: дебют в 2027 году

Речь идет о так называемом “обратном импорте” когда автомобиль, созданный для одного рынка, возвращается в страну бренда, но уже как импортный продукт. Nissan Murano собирают на заводе в Смирне (штат Теннесси, США), и именно оттуда кроссовер будет поставляться в Японию. В стране, где популярны компактные кей-кары, большой кроссовер выглядит довольно экзотично. Впрочем, именно на это и делает ставку Nissan – предложить что-то отличное от локальных моделей, отмечает Autoevolution.

Ставка на дизайн и премиальность

Актуальное поколение Nissan Murano получило серьезное обновление в 2024 году. Кроссовер отличается более утонченным и городским дизайном по сравнению с такими конкурентами, как Honda Passport. Murano получил акцент не на возможностях на бездорожье, а на комфорте, плавности хода и премиальном ощущении, что может заинтересовать японских покупателей, которые ищут более статусный семейный автомобиль.

Турбомотор и классический “автомат” вместо CVT

Под капотом Nissan Murano установлен 2,0-литровый турбированный двигатель с технологией переменной степени сжатия (VC-Turbo). Он развивает 241 л.с. и 353 Нм крутящего момента. В отличие от многих моделей бренда, в частности Nissan Rogue, здесь используется не вариатор, а классическая 9-ступенчатая автоматическая коробка передач от Jatco, созданная на базе технологий ZF Friedrichshafen.

Оснащение и цены

На рынке США Nissan Murano стартует примерно от 41 670 долларов и предлагается в трех комплектациях. Уже в базе модель имеет полный привод, что делает ее универсальной для различных условий эксплуатации. Ожидается, что японская версия получит похожий уровень оснащения, хотя цены и спецификации могут отличаться из-за импортного статуса.

Почему это важно

Возвращение Nissan Murano в Японию – это сигнал об изменении подхода Nissan к глобальной стратегии. Вместо адаптации локальных моделей компания готова предлагать глобальные продукты даже на традиционно специфических рынках, делая ставку на уникальность и премиальность.