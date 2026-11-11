Американці миттєво розкупили тестову партію мікрокарів Fiat Topolino за 15 тисяч доларів

Як повідомляє видання Motor1, керівник північноамериканського підрозділу компанії Ендрю Вотергаус підтвердив масштаби цього незвичного експерименту в інтерв'ю Yahoo Finance. За його словами, виробник не позиціонує новинку як повноцінну заміну звичайному авто, а лише перевіряє реакцію ринку на подібний формат.

"Ми діємо крок за кроком, адже це своєрідний тест", – Ендрю Вотергаус, керівник північноамериканського підрозділу компанії. Він додав, що шістдесят відсотків покупців обрали відкриту версію Dolce Vita, яка взагалі не має дверей та даху.

Такий вибір цілком логічний, адже відкрита модифікація ідеально підходить для пляжних містечок та закритих курортних комплексів. Водночас стандартна модель із повноцінними дверима більше цікавить міських жителів, яким важливо безпечно залишати речі в салоні.

Секрет популярності та технічні нюанси

Хоча візуально електромобіль нагадує гольф-кар, власники використовують його інакше. На цих машинах їздять на обід, до басейну чи на пляж, пересуваючись звичайними місцевими вулицями. Згідно з американськими правилами, Topolino класифікується як тихохідний транспортний засіб.

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Для відповідності федеральним стандартам 2027 модельного року Fiat збільшив максимальну швидкість до 40 кілометрів на годину та додав необхідне обладнання: дзеркала, стоянкове гальмо, лобове скло та паски безпеки. Під капотом малюка ховається скромний мотор на 6 кіловатів, який живиться від батареї місткістю 5,4 кіловат-години. Цього вистачає на 74 кілометри пробігу, а повне заряджання від звичайної розетки займає близько чотирьох годин.

Базова вартість стартує від 14 985 доларів, що робить його найдоступнішим новим транспортним засобом на ринку США. Проте їздити на ньому швидкісними трасами заборонено – стихією моделі залишаються щільні міські квартали та локальні дороги.

Розширення міської лінійки