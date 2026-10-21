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Наступний міський хіт: Fiat розсекретив новий доступний електромобіль Koala

Бренд Fiat офіційно підтвердив випуск нового компактного електромобіля під назвою Koala, який вийде на ринок у 2027 році. Ця модель стане відповіддю на нові європейські стандарти для міських авто і розділить платформу з майбутнім Citroën 2CV.
Fiat готує новий міський електромобіль Koala на 2027 рік

ФОТО: Motor1|

Fiat готує "кузена" для Citroën 2CV

Данило Северенчук
logo21 жовтня, 21:40
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Як повідомляє видання Motor1, генеральний директор Fiat Арно Беллоні розкрив карти під час Паризького автосалону 2026 року. Новинка, яка отримала милу назву Koala, має з'явитися у дилерів вже у 2027 році. Цікаво, що саму машину на виставці не показали, щоб не відвертати увагу від прем'єри спорідненого Citroёn 2CV.

Європейська відповідь японським кей-карам

Європейський Союз зараз активно просуває ідею субкомпактних електромобілів довжиною до 4,2 метра. Це такий собі європейський аналог японських мікролітражок, але трохи просторіший і адаптований під місцеві реалії. Новий сегмент покликаний запропонувати зручні машини для тісних мегаполісів, які легко паркувати і які матимуть адекватний прайс.

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В основі Fiat Koala лежатиме платформа E-Car від концерну Stellantis. Збиратимуть "Коалу" на заводі в італійському місті Помільяно-д'Арко на одній лінії з новим Citroën 2CV. Очікується, що дизайн новинки буде доволі "квадратним" та кутастим, з інтегрованою в передню панель оптикою – такий стиль Fiat вже показував на своїх попередніх концептах.

Розширення міської лінійки

  • Загалом родина компактних авто Fiat стрімко розростається. Koala приєднається до вже відомих моделей Pandina, Grande Panda та майбутнього Grizzly.
  • До речі, на тому ж Паризькому автосалоні італійці здивували публіку концептом Multiplay – незвичним сімейним трансформером, який поєднує в собі риси мінівена, кросовера та навіть пікапа.
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