Наступний міський хіт: Fiat розсекретив новий доступний електромобіль Koala

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Fiat готує "кузена" для Citroën 2CV
Як повідомляє видання Motor1, генеральний директор Fiat Арно Беллоні розкрив карти під час Паризького автосалону 2026 року. Новинка, яка отримала милу назву Koala, має з'явитися у дилерів вже у 2027 році. Цікаво, що саму машину на виставці не показали, щоб не відвертати увагу від прем'єри спорідненого Citroёn 2CV.
Європейська відповідь японським кей-карам
Європейський Союз зараз активно просуває ідею субкомпактних електромобілів довжиною до 4,2 метра. Це такий собі європейський аналог японських мікролітражок, але трохи просторіший і адаптований під місцеві реалії. Новий сегмент покликаний запропонувати зручні машини для тісних мегаполісів, які легко паркувати і які матимуть адекватний прайс.
В основі Fiat Koala лежатиме платформа E-Car від концерну Stellantis. Збиратимуть "Коалу" на заводі в італійському місті Помільяно-д'Арко на одній лінії з новим Citroën 2CV. Очікується, що дизайн новинки буде доволі "квадратним" та кутастим, з інтегрованою в передню панель оптикою – такий стиль Fiat вже показував на своїх попередніх концептах.
Розширення міської лінійки
- Загалом родина компактних авто Fiat стрімко розростається. Koala приєднається до вже відомих моделей Pandina, Grande Panda та майбутнього Grizzly.
- До речі, на тому ж Паризькому автосалоні італійці здивували публіку концептом Multiplay – незвичним сімейним трансформером, який поєднує в собі риси мінівена, кросовера та навіть пікапа.