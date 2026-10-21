Следующий городской хит: Fiat рассекретил новый доступный электромобиль Koala

Как сообщает издание Motor1, генеральный директор Fiat Арно Беллони раскрыл карты во время Парижского автосалона 2026 года. Новинка, получившая милое название Koala, должна появиться у дилеров уже в 2027 году. Интересно, что саму машину на выставке не показали, чтобы не отвлекаться от премьеры родственного Citroеn 2CV.

Европейский ответ японским кей-карам

Европейский Союз сейчас активно продвигает идею субкомпактных электромобилей протяженностью до 4,2 метра. Это некий европейский аналог японских микролитражек, но несколько более просторный и адаптированный под местные реалии. Новый сегмент призван предложить удобные машины для тесных мегаполисов, которые легко парковать и иметь адекватный прайс.

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В базе Fiat Koala будет лежать платформа E-Car от концерна Stellantis. Собирать "Коалу" на заводе в итальянском городе Помильяно-д'Арко на одной линии с новым Citroën 2CV. Ожидается, что дизайн новинки будет достаточно "квадратным" и угловатым, с интегрированной в переднюю панель оптикой – такой стиль Fiat уже показывал на своих предыдущих концептах.

Расширение городской линейки