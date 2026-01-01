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Легендарний Citroën 2CV повертається: яким буде новий електромобіль за 15 000 євро

Французький бренд офіційно анонсував повернення культової моделі 2CV у форматі доступного міського електромобіля. Серійна версія з'явиться у 2028 році та коштуватиме менше ніж 15 тисяч євро, що зробить її серйозним гравцем у бюджетному сегменті.
Новий Citroën 2CV 2028: ціна, фото, характеристики дешевого електромобіля

ФОТО: Citroën|

Тизер Citroën 2CV

Данило Северенчук
logo5 жовтня, 10:20
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Як повідомляє Carscoops, Citroën готується сколихнути Паризький автосалон гучною прем'єрою. Після 36-річної перерви компанія покаже концепт нового 2CV, який дебютує вже 11 жовтня. Це буде повністю електричний сітікар, що збереже ретро-стилістику свого знаменитого предка, але отримає сучасну начинку.

Головна фішка новинки – її низька вартість. Генеральний директор Citroën Ксав'є Шардон раніше підтвердив, що серійна машина коштуватиме до 15 000 євро без урахування субсидій. Це буде найдоступніша легкова модель бренду, адже ще дешевший Ami юридично класифікується як важкий квадроцикл.

Яким буде новий 2CV

Судячи з офіційних тизерів, дизайнери зберегли фірмові риси оригіналу. Автомобіль отримав рельєфний капот, напівкруглі LED-фари, що виступають з масивних крил, та класичні дверні ручки. Габарити будуть скромнішими за хетчбек C3, тож новий 2CV фактично замінить на конвеєрі зняті з виробництва міські малолітражки C1 та C2.

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Технічних деталей поки небагато, але відомо, що електромобіль збудують на спеціальній платформі, розробленій під нові вимоги ЄС для бюджетних електромобілів. Цю ж базу згодом використає і Fiat для своїх майбутніх компактних моделей, продовжуючи традицію уніфікації всередині концерну Stellantis.

Конкуренти

Коли новий Citroën 2CV вийде на ринок у 2028 році, йому доведеться боротися за гаманці покупців у сегменті ультрабюджетних електромобілів. Головними конкурентами стануть майбутні Renault Twingo, Dacia Spring, Nissan Pixo та VW ID.Up.

Історичний контекст

  • Оригінальний 2CV, який в народі прозвали "парасолькою на колесах", дебютував ще у 1948 році. Його створювали з максимально практичною метою: перевезти двох фермерів і 50-кілограмовий мішок картоплі через зоране поле зі швидкістю 60 км/год, не розбивши при цьому кошик яєць.
  • За 42 роки виробництва світ побачило понад 5,1 мільйона таких машин, і тепер французи мають амбітну мету повторити цей успіх в епоху електромобілів.
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