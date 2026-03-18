Audi готує доступний електромобіль Audi A2 e-tron

Новий електромобіль доповнить лінійку бренду в компактному сегменті та має зробити вхід у світ преміальних електрокарів більш доступним. Виробництво моделі організують у німецькому Інгольштадті, зазначає Auto24.

Новий етап електрифікації Audi

Генеральний директор Audi Гернот Дьольнер під час щорічної пресконференції підкреслив, що компанія робить черговий крок до повністю електричного майбутнього. За його словами, нове сімейство A2 e-tron має відповідати головним запитам клієнтів: ефективність, компактність і зручність у щоденному використанні, адже компанія прагне зробити свої електромобілі більш доступними для ширшої аудиторії.

Ставка на компактний преміумсегмент

Ринок компактних електромобілів активно зростає, особливо у великих містах Європи. Саме на цю аудиторію й орієнтований Audi A2 e-tron. Модель має поєднати компактні габарити для міста з преміальним рівнем комфорту. У Audi також зазначають, що новинка допоможе залучити нових клієнтів.

Шпигунське фото прототипу Audi A2 e-tron (Джерело: Carscoops)

Назва нового електромобіля – це свідомий акцент до Audi A2, який понад 25 років тому став одним із піонерів ефективності та міської мобільності. Новий A2 e-tron продовжує цю ідею, але вже в електричну епоху, поєднуючи сучасні технології з концепцією економічного та практичного автомобіля для міста.

Частина масштабної модельної стратегії

Після запуску понад 20 нових моделей у 2024–2025 роках Audi сформувала один із наймолодших модельних рядів серед конкурентів. У 2026 році компанія продовжить оновлення одразу у двох напрямках:

у верхньому сегменті – завдяки Audi Q9;

у компактному – завдяки Audi A2 e-tron.

Перший погляд на дизайн

Хоча повністю автомобіль ще не представлений, Audi вже показала перший дизайн-скетч, який розкриває силует майбутньої моделі. Очікується, що серійна версія збереже компактні пропорції та сучасний електричний стиль, характерний для нової лінійки e-tron.