Audi готовит доступный электромобиль Audi A2 e-tron

Новый электромобиль дополнит линейку бренда в компактном сегменте и должен сделать вход в мир премиальных электрокаров более доступным. Производство модели организуют в немецком Ингольштадте, отмечает Auto24.

Новый этап электрификации Audi

Генеральный директор Audi Гернот Дьольнер во время ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что компания делает очередной шаг к полностью электрическому будущему. По его словам, новое семейство A2 e-tron должно отвечать главным запросам клиентов: эффективность, компактность и удобство в ежедневном использовании, ведь компания стремится сделать свои электромобили более доступными для более широкой аудитории.

Ставка на компактный премиум-сегмент

Рынок компактных электромобилей активно растет, особенно в крупных городах Европы. Именно на эту аудиторию и ориентирован Audi A2 e-tron. Модель должна совместить компактные габариты для города с премиальным уровнем комфорта. В Audi также отмечают, что новинка поможет привлечь новых клиентов.

Шпионское фото прототипа Audi A2 e-tron (Источник: Carscoops)

Название нового электромобиля – это сознательный акцент к Audi A2, который более 25 лет назад стал одним из пионеров эффективности и городской мобильности. Новый A2 e-tron продолжает эту идею, но уже в электрическую эпоху, сочетая современные технологии с концепцией экономичного и практичного автомобиля для города.

Часть масштабной модельной стратегии

После запуска более 20 новых моделей в 2024–2025 годах Audi сформировала один из самых молодых модельных рядов среди конкурентов. В 2026 году компания продолжит обновление сразу в двух направлениях:

в верхнем сегменте – благодаря Audi Q9;

в компактном – благодаря Audi A2 e-tron.

Первый взгляд на дизайн

Хотя полностью автомобиль еще не представлен, Audi уже показала первый дизайн-скетч, который раскрывает силуэт будущей модели. Ожидается, что серийная версия сохранит компактные пропорции и современный электрический стиль, характерный для новой линейки e-tron.