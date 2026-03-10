Audi выпустила лимитированную RS 3 к юбилею легендарного двигателя: за что хотят 110 тысяч евро

Компания Audi представила специальную версию RS 3 competition limited, созданную в честь 50-летия легендарного пятицилиндрового двигателя. Как сообщает пресс-служба бренда, модель выйдет ограниченным тиражом в 750 экземпляров и будет сочетать фирменный мотор 2.5 TFSI с эксклюзивным дизайном и улучшенной управляемостью.

Юбилей легендарного пятицилиндрового двигателя

История пятицилиндровых двигателей Audi началась в 1976 году с модели Audi 100. Именно эти моторы впоследствии стали символом спортивных моделей бренда, особенно в эпоху ралли Audi Sport quattro.

В новой Audi RS 3 competition limited используется хорошо известный турбомотор 2.5 TFSI, который развивает 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 290 км/ч.

Особую атмосферу создает характерный звук пятицилиндрового двигателя, который формируется благодаря специфическому порядку зажигания 1-2-4-5-3.

Больше карбона и новый цвет

Специальная версия получила заметно более агрессивный дизайн. Переднюю часть дополнили новыми карбоновыми элементами, в частности канардами и разделенным сплиттером.

Карбон использован также для корпусов зеркал, боковых порогов, заднего спойлера и декоративных элементов диффузора.

Автомобиль комплектуется 19-дюймовыми дисками в цвете Neodymium Gold. Покупателям предложат три варианта кузова: Daytona Grey, Glacier White Matte и Malachite Green - новый цвет, вдохновленный культовым Audi Sport quattro.

Подвеска для трека

Для RS 3 competition limited впервые применили регулируемую подвеску. Она позволяет менять параметры сжатия и отбоя амортизаторов, подстраивая автомобиль под различные дорожные условия или стиль вождения.

Кроме того, модель получила более жесткий задний стабилизатор, систему распределения крутящего момента torque splitter, а также карбон-керамические тормоза.

Для максимального сцепления с дорогой доступны полуслики Pirelli P Zero Trofeo R.

Особый интерьер

В салоне использована эксклюзивная цветовая схема черный, Neodymium Gold и Ginger White. Спортивные ковшеобразные сиденья RS имеют отделку микрофиброй Dinamica с контрастной прострочкой.

На центральной консоли размещен индивидуальный серийный номер автомобиля, что подчеркивает ограниченный тираж.

Цифровая панель приборов Audi virtual cockpit plus получила специальный дизайн с белыми шкалами - отсылка к легендарному Audi RS2 Avant.

Цена и старт продаж

Audi RS 3 competition limited будет доступна в двух кузовах - Sportback и Sedan.

В Германии цены начинаются от 108 365 евро за Sportback и 110 005 евро за Sedan. Поставки первых автомобилей в Европе запланированы на середину 2026 года.