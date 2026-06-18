Авто-килим: як хлопці з Рокитного перетворили старі “Жигулі” на кабріолет

Усе почалося не з бізнес-плану і не з тюнінг-ательє, а зі звичайної вечірньої зустрічі друзів. Як розповів співвласник автомобіля Назар Борисов, ідея купити стару машину й зробити з неї щось незвичне з’явилася спонтанно.

“Сиділи з друзями, відпочивали ввечері, і з’явилась ідея купити машину, щось таке придумати. З того все й почалося. Всі якось прокинулися. Я створив групу в Instagram. Всі думали, що це прикол буде. Але слово за слово – і таки купили”, – розповів Назар Борисов Суспільному.

Спочатку хлопці просто шукали недороге авто для розваги. Але після купівлі вирішили не обмежуватися звичайним ремонтом чи фарбуванням.

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Стару машину обрізали й зробили кабріолет

Першим радикальним кроком стало перетворення автомобіля на кабріолет. Хлопці вирішили обрізати дах – і саме після цього машина почала привертати увагу.

За словами ще одного співвласника авто Ярослава Богданця, після обрізання кузова машина вже виглядала цікаво, але їй все одно “чогось не вистачало”.

“Знайшли автівку. Прийшли до того, що: “А давайте її обріжемо”. Обрізали – вийшло класно. Але чогось не вистачало, якась вона така бліда була, і колір вже вигорілий. Вирішили килимами її обтягнути. Знайшли коври, у кого які були – і зробили таку от красу”, – пригадав Ярослав Богданець.

На втілення ідеї пішло всього чотири дні. У результаті старі “Жигулі” отримали не лише відкритий кузов, а й повністю новий образ – авто обтягнули килимами.

Чому саме килими

Килими для українського побуту – майже окремий культурний символ. Тому така ідея миттєво зробила машину впізнаваною. Це вже не просто старий автомобіль без даху, а “кабріолет-килим” — іронічний, яскравий і дуже фотогенічний проєкт.

Зовні авто виглядає так, ніби його створили спеціально для мемів, фестивалів або місцевих парадів. Саме тому машина швидко стала привертати увагу не лише на дорозі, а й у соцмережах.

Місцева знаменитість на колесах

За словами авторів проєкту, увага до автомобіля спочатку стала для них несподіванкою. Але тепер Назар і Ярослав уже звикли, що люди зупиняються, фотографуються й розпитують, як з’явилася така машина.

“Як тільки ми її обрізали, то одразу люди почали звертати увагу, і ми вирішили на цьому не зупинятися, щоб зробити ще щось прикольне з цього проєкту. Дуже багато реакцій і від людей, і там якісь наші місцеві блогери знімали багато разів цю машину. Навіть коли ми проїжджаємо – люди звертають увагу, радіють, хтось підходить фотографується, розпитують, що і як”, – зазначив Ярослав Богданець.

Фактично хлопці створили не просто дивний автомобіль, а локальний артоб’єкт на колесах. І саме в цьому його головна цінність: машина дарує емоції ще до того, як починаєш говорити про технічний стан чи законність переробок.

Але є юридичний нюанс

Попри веселий формат проєкту, самі автори визнають: такі зміни конструкції автомобіля не можна просто так вносити без погодження. Перетворення звичайного кузова на кабріолет – це суттєва зміна конструкції, яка потребує офіційного оформлення.

“Не можна так робити, це зміна модифікації. Але якось так виходить, що нас проносить, нас поліція ще ні разу не зупиняла, все було добре”, – зауважив Ярослав Богданець.

З погляду безпеки це справді важливий момент. Дах у класичному автомобілі є частиною силової структури кузова. Якщо його просто зрізати без підсилення, жорсткість кузова може суттєво зменшитися. Тому такі проєкти, навіть якщо вони створені для розваги, потребують технічної перевірки й правильного оформлення.

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Що буде далі з “кабріолетом-килимом”

Назар і Ярослав не планують зупинятися. Вони продовжують працювати над технічним станом автомобіля, думають над реєстрацією та подальшими вдосконаленнями.

Поки що “кабріолет-килим” уже виконав головне завдання – став помітним. У маленькому містечку він перетворився на автомобіль, який знають, обговорюють і фотографують.

Для українського авторинку, де більшість тюнінгу часто зводиться до тонування, дисків і гучного вихлопу, цей проєкт виглядає по-своєму свіжо. Він не про швидкість, не про статус і не про дорогі деталі. Він про фантазію, самоіронію та бажання зробити щось своє.

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