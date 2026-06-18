Автомобиль-коврик: как ребята из Рокитного превратили старые "Жигули" в кабриолет

Все началось не с бизнес-плана и не с тюнинг-ателье, а с обычной вечерней встречи друзей. Как рассказал совладелец автомобиля Назар Борисов, идея купить старую машину и сделать из нее что-то необычное возникла спонтанно.

“Сидели с друзьями, отдыхали вечером, и возникла идея купить машину, что-то такое придумать. С этого всё и началось. Все как-то проснулись. Я создал группу в Instagram. Все думали, что это будет просто прикол. Но слово за словом –, и мы всё-таки купили”, – рассказал Назар Борисов «Суспильному».

Сначала ребята просто искали недорогую машину для развлечения. Но после покупки решили не ограничиваться обычным ремонтом или покраской.

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Старую машину обрезали и сделали кабриолет

Первым радикальным шагом стало превращение автомобиля в кабриолет. Ребята решили обрезать крышу, и именно после этого машина начала привлекать внимание.

По словам ещё одного совладельца авто Ярослава Богданца, после обрезки кузова машина уже выглядела интересно, но ей всё равно “чего-то не хватало”.

“Нашли машину. Пришли к выводу: “А давайте её обрежем”. Обрезали – получилось классно. Но чего-то не хватало, она была какая-то бледная, а цвет уже выгорел. Решили обтянуть её коврами. Нашли ковры, у кого какие были – и сделали вот такую красоту”, – вспомнил Ярослав Богданец.

На воплощение идеи ушло всего четыре дня. В результате старые « “» «Жигули»” получили не только открытый кузов, но и совершенно новый облик – — автомобиль обтянули коврами.

Почему именно ковры

Ковры для украинского быта – почти отдельный культурный символ. Поэтому такая идея мгновенно сделала машину узнаваемой. Это уже не просто старый автомобиль без крыши, а “кабриолет-ковер” – ироничный, яркий и очень фотогеничный проект.

Внешне автомобиль выглядит так, будто его создали специально для мемов, фестивалей или местных парадов. Именно поэтому машина быстро стала привлекать внимание не только на дороге, но и в соцсетях.

Местная знаменитость на колесах

По словам авторов проекта, внимание к автомобилю сначала стало для них неожиданностью. Но теперь Назар и Ярослав уже привыкли, что люди останавливаются, фотографируются и расспрашивают, как появилась такая машина.

“Как только мы её переделали, люди сразу начали обращать внимание, и мы решили на этом не останавливаться, чтобы сделать ещё что-нибудь классное в рамках этого проекта. Очень много откликов и от людей, и там какие-то наши местные блогеры много раз снимали эту машину. Даже когда мы проезжаем по селу, люди обращают внимание, радуются, кто-то подходит, фотографируется, расспрашивает, что и как”, – отметил Ярослав Богданец.

Фактически ребята создали не просто необычный автомобиль, а локальный арт-объект на колесах. И именно в этом его главная ценность: машина дарит эмоции ещё до того, как начинаешь говорить о техническом состоянии или законности доработок.

Но есть юридический нюанс

Несмотря на веселый формат проекта, сами авторы признают: такие изменения конструкции автомобиля нельзя просто так вносить без согласования. Превращение обычного кузова в кабриолет – это существенное изменение конструкции, которое требует официального оформления.

“Нельзя так поступать, это изменение модификации. Но как-то так получается, что нас пропускают, полиция нас ещё ни разу не останавливала, всё было хорошо”, – отметил Ярослав Богданец.

С точки зрения безопасности это действительно важный момент. Крыша в классическом автомобиле является частью силовой структуры кузова. Если её просто срезать без усиления, жёсткость кузова может существенно уменьшиться. Поэтому такие проекты, даже если они созданы для развлечения, требуют технической проверки и правильного оформления.

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Что будет дальше с “кабриолетом-ковром”

Назар и Ярослав не планируют останавливаться. Они продолжают работать над техническим состоянием автомобиля, думают над регистрацией и дальнейшими усовершенствованиями.

Пока что “кабриолет-ковер” уже выполнил главную задачу – стал заметным. В маленьком городке он превратился в автомобиль, который знают, обсуждают и фотографируют.

Для украинского авторынка, где большая часть тюнинга часто сводится к тонировке, дискам и громкому выхлопу, этот проект выглядит по-своему свежо. Он не о скорости, не о статусе и не о дорогих деталях. Он о фантазии, самоиронии и желании создать что-то своё.

Народный автотюнинг – вне закона