Авто з Китаю втрачають популярність: які моделі досі купують українці

Як повідомляє Укравтопром, з січня по вересень 2026 року український автопарк поповнився на 9184 легковики, ввезені з Китаю. Цей показник виявився на 37 відсотків меншим, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Причина у тому, що минулого року був ажіотаж на електромобілі, спричинений скасуванням пільг на їх імпорт. Цього року ринок електромобілів стабільний.

Левову частку в цій статистиці традиційно займають машини без пробігу. З автосалонів виїхало 7251 нове авто, хоча тут падіння склало відчутні 40 відсотків, тоді як сегмент вживаних машин просів дещо м'якше – мінус 26 відсотків або 1933 зареєстровані одиниці.

Цікаво спостерігати за зміною вподобань щодо силових установок. Якщо торік електромобілі становили абсолютну більшість із показником у 87 відсотків, то зараз їхня частка скоротилася до 53 відсотків, звільнивши місце для гібридів, які відвоювали 26 відсотків ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Класичні двигуни внутрішнього згоряння з КНР поки що пасуть задніх. Бензинові версії обрали 18 відсотків покупців, а дизельні агрегати зацікавили лише 3 відсотки українських автомобілістів.

Лідери ринку: що беруть найчастіше

Серед нових легковиків беззаперечним фаворитом став кросовер BYD Sea Lion 06, який знайшов 862 власників. Другу сходинку впевнено тримає брутальний BYD Leopard 3 з показником у 513 проданих авто, а замикає трійку лідерів преміальний ZEEKR 001, ключі від якого отримали 338 водіїв.

Також до п'ятірки найпопулярніших нових моделей увійшли електричний Volkswagen ID.UNYX та бюджетний Chery Tiggo 4. Вони розійшлися тиражем у 306 та 284 екземпляри відповідно, пропонуючи цілком адекватний прайс за свій функціонал.

На вторинному ринку ситуація дещо інша, але бренди-лідери залишаються незмінними. Тут першість здобув BYD Song L із результатом 198 реєстрацій, трохи поступився йому ZEEKR 7X, який обрали 124 покупці, а третє місце посів Buick Envision зі 106 пригнаними машинами.

Замикають рейтинг вживаних авто з Піднебесної дві модифікації популярного сімейства від BYD. Моделі Sea Lion 05 та Sea Lion 06 знайшли 104 та 103 нових господарів, підтверджуючи високу довіру українців до цього виробника навіть у сегменті машин з пробігом.