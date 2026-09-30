Китайський бренд Jetta випустив доступний електроседан: ціна стартує від 12 тисяч доларів

Jetta M6 стане першим серійним електромобілем бренду Jetta, який входить до структури FAW-Volkswagen. Раніше марка спеціалізувалася переважно на автомобілях із бензиновими двигунами для китайського ринку, однак тепер розширює присутність у сегменті електромобілів. Про це пише carnewschina.com.

Jetta M6 отримав три версії

Електричний седан має довжину 4806 мм, ширину 1868 мм і висоту 1895 мм. Колісна база становить 2820 мм. Таким чином, новинка на 68 мм довша за Volkswagen Jetta.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для автомобіля запропоновано шість кольорів кузова: синій, фіолетовий, сріблястий, білий, чорний і золотистий.

У салоні встановлені 15,6-дюймовий центральний дисплей та 8,88-дюймова цифрова панель приладів. Покупцям доступні три варіанти оформлення інтер'єру.

Ціни на версії Jetta M6 у Китаї такі:

Jetta M6 465 Pro — 80 800 юанів ($12 035);

Jetta M6 555 Max — 90 800 юанів ($13 525);

Jetta M6 555 Ultra — 99 800 юанів ($14 865).

Запас ходу до 555 км

Базовий Jetta M6 465 Pro оснащений батареєю ємністю 42,9 кВт·год та електромотором потужністю 113 кВт (152 к.с.). Запас ходу за циклом CLTC становить 465 км, а розгін до 100 км/год займає 8,3 секунди.

Енерговитрати заявлені на рівні 10,5 кВт·год на 100 км. Базова версія отримала 17-дюймові колеса, адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного паркування та камери кругового огляду з функцією прозорого шасі.

Версія 555 Max має батарею на 51,9 кВт·год і забезпечує до 555 км пробігу за CLTC. Потужність електромотора зросла до 145 кВт (194 к.с.), а колеса стали 18-дюймовими.

Серед додаткового оснащення цієї комплектації — панорамний дах, електричні передні сидіння з підігрівом і вентиляцією та бездротова зарядка смартфона.

Топова 555 Ultra отримала систему допомоги водієві другого рівня з функцією Navigate on Autopilot для міських і заміських доріг. Також передбачені передні сидіння з масажем і регулюванням поперекової підтримки, 256-кольорове підсвічування салону та дверні ручки з підсвічуванням.

Новий Jetta M6 має стати одним із найдоступніших електричних седанів у модельному ряду FAW-Volkswagen на китайському ринку.