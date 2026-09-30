Представлено абсолютно нові BMW 3 Series: чого очікувати від Neue Klasse

На старті продажів покупцям запропонують два електричні варіанти, а також версії з бензиновими двигунами та 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Пізніше до лінійки приєднається плагін-гібридна модифікація.

Найпотужнішою версією з двигуном внутрішнього згоряння стане BMW M350 xDrive з рядним шестициліндровим мотором. За словами компанії, це пряма заміна BMW M340i xDrive, що була флагманом минулої генерації.

Нова BMW 3 Series отримала дизайн у стилі Neue Klasse

Нове покоління BMW 3 Series зберегло характерні пропорції спортивного седана, але отримало сучасну інтерпретацію дизайнерської мови Neue Klasse.

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Автомобіль має довшу колісну базу, короткі звиси та виражені колісні арки. Задня частина салону візуально зміщена назад, а бічна лінія кузова покликана створювати враження нижчого центра ваги. Дверні ручки виконані врівень із кузовом і автоматично висуваються після розблокування автомобіля.

Передня частина поєднує оновлені "ніздрі" BMW та здвоєні фари в єдиний візуальний елемент. Вони формують нову світлову сигнатуру. Для моделей BMW M Performance передбачена оптика M Yellow Lights із дизайном, натхненним гоночними автомобілями.

Задні ліхтарі отримали переважно горизонтальне компонування, а широкі колісні арки підкреслюють спортивну посадку седана. Для електричного BMW i3 будуть доступні колеса діаметром від 19 до 21 дюйма. Версії 3 Series із двигунами внутрішнього згоряння можна буде оснащувати 18-, 19- та 20-дюймовими легкосплавними дисками.

Також доступні пакети M Sport і M Sport Pro. Серед кольорів кузова заявлений ексклюзивний M Le Castellet Blue metallic, а протягом 2027 року BMW планує розширити палітру за рахунок відтінків BMW Individual.

Салон BMW 3 Series отримав Panoramic iDrive

Інтер'єр нової BMW 3 Series виконаний у стилістиці Neue Klasse. Головною технологічною особливістю стала система BMW Panoramic iDrive, яка об'єднує чотири основні елементи: BMW Panoramic Vision, опційний BMW 3D Head-Up Display, центральний дисплей і багатофункціональне кермо.

Центральний екран має діагональ 17,9 дюйма та повернутий у бік водія. BMW також встановила нове кермо з центральною спицею у верхній частині та оновленими кнопками керування. Інформація, необхідна водієві, виводиться безпосередньо в його полі зору через BMW Panoramic Vision та опційний 3D Head-Up Display.

Передню частину салону доповнюють панорамний дах із кліматичним склінням та великі вікна, що мають створювати світлішу й просторішу атмосферу. Стандартні сидіння отримали електричні регулювання, пам'ять налаштувань і систему Travel & Comfort. За доплату доступні багатофункціональні та M Sport сидіння, а також підігрів задніх сидінь. Для аудіосистеми запропонують варіанти від Harman Kardon із підтримкою об'ємного звучання.

Загалом покупцям будуть доступні чотири варіанти оформлення салону з різними поєднаннями кольорів і матеріалів. Система My Modes дозволяє додатково налаштовувати дисплеї, звук, підсвічування та характеристики роботи автомобіля.

BMW 3 Series отримала нову цифрову платформу

Нове покоління використовує BMW Operating System X та систему BMW Panoramic iDrive. Вона підтримує сенсорне, фізичне та голосове керування. Важливу роль відіграє BMW Intelligent Personal Assistant. Крім того, BMW інтегрує технологію штучного інтелекту Amazon Alexa+, яка розширює можливості голосового помічника та дозволяє вести більш природний діалог із системою.

BMW Operating System X базується на Android Open Source Project (AOSP). Архітектура передбачає регулярні оновлення програмного забезпечення та можливість додавання нових функцій і цифрових сервісів. Серед нових можливостей також заявлені Security Assistant та розширені функції навігації BMW Maps.

BMW i3 50 xDrive проїжджає до 912 кілометрів без підзарядки

Повністю електричний BMW i3 став частиною нового сімейства 3 Series та використовує технологію BMW eDrive шостого покоління. Система включає нові високовольтні батареї з циліндричними елементами, електромотори нового покоління, 800-вольтову електричну архітектуру та підтримку двонапрямленого заряджання.

На старті будуть доступні дві версії BMW i3. Обидві отримали по одному електромотору на передній та задній осях. Топовий на момент старту продажів BMW i3 50 xDrive розвиває 345 кВт (469 к.с.), а максимальний крутний момент становить 645 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди.

Автомобіль оснащений батареєю ємністю 108,7 кВт-год та має запас ходу до 912 кілометірв за циклом WLTP. Максимальна потужність заряджання постійним струмом сягає 400 кВт – тобто за 10 хвилин на відповідній швидкісній зарядній станції можна отримати запас ходу до 423 кілометрів за циклом WLTP.

Другий варіант, BMW i3 40 xDrive, має потужність 275 кВт (374 к.с.). Він оснащений батареєю на 82,8 кВт-год і здатний проїжджати до 710 кілометрів за WLTP. У 2027 році лінійку планують доповнити високопродуктивною версією BMW i3 M60 xDrive M Performance.

BMW M350 xDrive отримала шестициліндровий двигун

Найпотужнішою версією 3 Series із двигуном внутрішнього згоряння стала BMW M350 xDrive. Під капотом встановлений 3,0-літровий бензиновий рядний шестициліндровий двигун із технологією 48-вольтового "м’якого гібрида". Максимальна потужність системи становить 443 кінські сили.

За словами BMW, нова M350 xDrive розганяється від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год. Разом із M350 xDrive на старті запропонують дві модифікації з чотирициліндровими бензиновими двигунами. Усі бензинові силові агрегати нового BMW 3 Series використовують актуальне покоління технології BMW TwinPower Turbo.

Нова BMW 3 Series отримала технологію Heart of Joy

Електричний BMW i3 використовує високопродуктивний комп'ютер Heart of Joy, який відповідає за роботу систем приводу та динаміки автомобіля. За даними BMW, система працює вдесятеро швидше за попередні рішення та об'єднує функції силової установки й динаміки руху в одному блоці керування.

Версії 3 Series із двигунами внутрішнього згоряння також використовують окрему архітектуру BMW Driving Stack, адаптовану до їхньої силової установки. Для автомобілів із ДВЗ доступні адаптивна підвіска та адаптивна M-підвіска. Остання входить до стандартного оснащення M350 xDrive, а для повнопривідного BMW i3 її можна замовити додатково.

BMW M350 xDrive також отримала нову функцію Drift Moment. Вона дозволяє через центральний дисплей перевести потужність двигуна лише на задні колеса, щоб автомобіль міг рухатися боком у поворотах.

Нові системи допомоги водієві

Усі версії нової BMW 3 Series отримають широкий набір стандартних та опційних систем допомоги водієві. Зокрема, заявлена система BMW Symbiotic Drive, яка має забезпечувати взаємодію між діями водія та асистентами. Система Motorway Assistant дозволятиме здійснювати рух без рук на швидкості до 130 км/год у 21 країні. BMW також планує з 2027 року впровадити нові функції частково автоматизованого руху в міських умовах із використанням навігаційних даних.

Де вироблятимуть нову BMW 3 Series