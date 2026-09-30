Представлены совершенно новые BMW 3 Series: чего ожидать от Neue Klasse

На старте продаж покупателям предложат два электрических варианта, а также версии с бензиновыми двигателями и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Позже к линейке присоединится плагин-гибридная модификация.

Мощной версией с двигателем внутреннего сгорания станет BMW M350 xDrive с рядным шестицилиндровым мотором. По словам компании, это прямая замена BMW M340i xDrive, являвшаяся флагманом прошлой генерации.

Новая BMW 3 Series получила дизайн в стиле Neue Klasse

Новое поколение BMW 3 Series сохранило характерные пропорции спортивного седана, но получило современную интерпретацию дизайнерского языка Neue Klasse.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автомобиль имеет более длинную колесную базу, короткие свесы и выраженные колесные арки. Задняя часть салона визуально смещена назад, а боковая линия кузова призвана производить впечатление низшего центра тяжести. Дверные ручки выполнены заподлицо с кузовом и автоматически выдвигаются после разблокировки автомобиля.

Передняя часть объединяет обновленные "ноздри" BMW и сдвоенные фары в единственный визуальный элемент. Они формируют новую световую сигнатуру. Для моделей BMW M Performance предусмотрена оптика M Yellow Lights с дизайном, вдохновленным гоночными автомобилями.

Задние фонари получили преимущественно горизонтальную компоновку, а широкие колесные арки подчеркивают спортивную посадку седана. Для электрического BMW i3 будут доступны колеса диаметром от 19 до 21 дюйма. Версии 3 Series с двигателями внутреннего сгорания можно будет оснащать 18-, 19- и 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

Также доступны пакеты M Sport и M Sport Pro. Среди цветов кузова заявлен эксклюзивный M Le Castellet Blue metallic, а в 2027 году BMW планирует расширить палитру за счет оттенков BMW Individual.

Салон BMW 3 Series получил Panoramic iDrive

Интерьер новой BMW 3 Series выполнен в стилистике Neue Klasse. Главной технологической особенностью стала система BMW Panoramic iDrive, объединяющая четыре основных элемента: BMW Panoramic Vision, опционный BMW 3D Head-Up Display, центральный дисплей и многофункциональный руль.

Центральный экран имеет диагональ 17,9 дюйма и повернут в сторону водителя. BMW также установила новый руль с центральной спицей в верхней части и обновленными кнопками управления. Информация, необходимая водителю, выводится непосредственно в поле зрения через BMW Panoramic Vision и опционный 3D Head-Up Display.

Переднюю часть салона дополняют панорамную крышу с климатическим остеклением и большие окна, создающие более светлую и просторную атмосферу. Стандартные сиденья получили электрическую регулировку, память настроек и систему Travel & Comfort. За доплату доступны многофункциональные и M Sport сиденья, а также подогрев задних сидений. Для аудиосистемы предложат варианты Harman Kardon с поддержкой объемного звучания.

В общем покупателям будут доступны четыре варианта оформления салона с разными сочетаниями цветов и материалов. Система My Modes позволяет дополнительно настраивать дисплеи, звук, подсветку и характеристики работы автомобиля.

BMW 3 Series получила новую цифровую платформу

Новое поколение использует BMW Operating System X и систему BMW Panoramic iDrive. Она поддерживает сенсорное, физическое и голосовое управление. Важную роль играет BMW Intelligent Personal Assistant. BMW также интегрирует технологию искусственного интеллекта Amazon Alexa+, которая расширяет возможности голосового помощника и позволяет вести более естественный диалог с системой.

BMW Operating System X базируется на Android Open Source Project (AOSP). Архитектура подразумевает регулярные обновления программного обеспечения и возможность добавления новых функций и цифровых сервисов. Среди новых возможностей заявлены Security Assistant и расширенные функции навигации BMW Maps.

BMW i3 50 xDrive проезжает до 912 км без подзарядки

Полностью электрический BMW i3 стал частью нового семейства 3 Series и использует технологию BMW eDrive шестого поколения. Система включает в себя новые высоковольтные батареи с цилиндрическими элементами, электромоторы нового поколения, 800-вольтовую электрическую архитектуру и поддержку двунаправленной зарядки.

На старте будут доступны две версии BMW i3. Обе получили по одному электромотору на передней и задней осях. Топовый на момент старта продаж BMW i3 50 xDrive развивает 345 кВт (469 л.с.), а максимальный крутящий момент составляет 645 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.

Автомобиль оснащен батареей емкостью 108,7 кВт-ч и имеет запас хода до 912 километров по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки постоянным током достигает 400 кВт – то есть, за 10 минут на соответствующей скоростной зарядной станции можно получить запас хода до 423 километров по циклу WLTP.

Второй вариант, BMW i3 40 xDrive, имеет мощность 275 кВт (374 л.с.). Он оснащен батареей на 82,8 кВтч и способен проезжать до 710 километров за WLTP. В 2027 году линейку планируется дополнить высокопроизводительной версией BMW i3 M60 xDrive M Performance.

BMW M350 xDrive получила шестицилиндровый двигатель

Самой мощной версией 3 Series с двигателем внутреннего сгорания стала BMW M350 xDrive. Под капотом установлен 3,0-литровый бензиновый рядный шестицилиндровый двигатель с технологией 48-вольтового "мягкого гибрида". Максимальная мощность системы составляет 443 лошадиные силы.

По словам BMW, новая M350 xDrive разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Вместе с M350 xDrive на старте предложат две модификации с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Все силовые агрегаты нового BMW 3 Series используют актуальное поколение технологии BMW TwinPower Turbo.

Новая BMW 3 Series получила технологию Heart of Joy

Электрический BMW i3 использует высокопроизводительный компьютер Heart of Joy, отвечающий за работу систем привода и динамики автомобиля. По данным BMW, система работает в десять раз быстрее предыдущих решений и объединяет функции силовой установки и динамики движения в одном блоке управления.

Версии 3 Series с двигателями внутреннего сгорания используют отдельную архитектуру BMW Driving Stack, адаптированную к их силовой установке. Для автомобилей ДВС доступны адаптивная подвеска и адаптивная M-подвеска. Последняя входит в стандартную оснастку M350 xDrive, а для полноприводного BMW i3 ее можно заказать дополнительно.

BMW M350 xDrive также получила новую функцию Drift Moment. Она позволяет через центральный дисплей перевести мощность двигателя только на задние колеса, чтобы автомобиль мог двигаться боком в поворотах.

Новые системы помощи водителю

Все версии новой BMW 3 Series получат широкий набор стандартных и опционных систем помощи водителю. В частности, заявлена система BMW Symbiotic Drive, которая должна обеспечивать взаимодействие между водительскими действиями и ассистентами. Система Motorway Assistant позволит осуществлять движение без рук на скорости до 130 км/ч в 21 стране. BMW также планирует с 2027 г. внедрить новые функции частично автоматизированного движения в городских условиях с использованием навигационных данных.

Где будут производить новую BMW 3 Series