Китайський преміум Avatr офіційно йде в Європу: які моделі привезуть

Масштабна презентація європейської стратегії марки відбулася на Паризькому автосалоні. Компанія готувалася до цього кроку понад три роки й зараз активно розбудовує мережу продажів, сервісу та партнерів у перших країнах присутності. Протягом наступних трьох років європейська лінійка розростеться до восьми автомобілів.

Окрім згаданих універсала та кросовера, справжнім флагманом стане повнорозмірний позашляховик T09, концепт якого також засвітили в Парижі. Цей гігант створюється для конкуренції з такими серйозними гравцями, як Li Auto L9, Zeekr 9X, а в топових виконаннях він цілком здатен попсувати нерви навіть Mercedes-Maybach GLS.

Техніка та глобальні амбіції

Згідно з документами з китайського ринку, серійний T09 продаватиметься як електромобіль зі збільшеним запасом ходу. Покупцям запропонують кілька варіантів силових установок, де базовим виступить 1,5-літровий турбомотор у парі з потужними електродвигунами на обох осях. Топова версія отримає 2,0-літровий двигун та сумарну віддачу електромоторів понад 540 кінських сил.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Обидві модифікації стартують у Китаї з батареєю на 71,24 кВт-год, хоча європейські специфікації поки тримають у секреті. Цікаво, що глобальний дизайн-центр Avatr базується в німецькому Мюнхені. Місцеві фахівці тісно співпрацюють із шанхайською студією, щоб створювати машини, які ідеально відповідають смакам європейських водіїв.

"Avatr був глобальним брендом із самого початку", – Джастін Лі, керівник відділу закордонного бізнесу. Він додав, що компанія забезпечить європейським клієнтам повну підтримку завдяки власній системі логістики запчастин та допомозі в дорозі.

Конкуренти не сплять

Нагадаємо, що інші китайські гіганти також активно штурмують світові ринки. Наприклад, величезний позашляховик BYD Great Tang б'є рекорди продажів на батьківщині.

Цей розкішний семимісний кросовер пропонує батареї ємністю до 130 кВт-год та надшвидку зарядку за прайс від 35 тисяч доларів. Керівництво BYD вже офіційно підтвердило, що ця флагманська модель з'явиться в Європі наприкінці 2026 або на початку 2027 року, що зробить боротьбу в преміум-сегменті ще запеклішою.

А що в Україні?