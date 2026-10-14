Китайский премиум Avatr официально уходит в Европу: какие модели привезут

Масштабная презентация европейской стратегии марки прошла на Парижском автосалоне. Компания готовилась к этому шагу более трех лет и сейчас активно развивает сеть продаж, сервиса и партнеров в первых странах присутствия. В течение следующих трех лет европейская линейка разрастется до восьми автомобилей.

Кроме упомянутых универсалов и кроссоверов, настоящим флагманом станет полноразмерный внедорожник T09, концепт которого также засветили в Париже. Этот гигант создается для конкуренции с такими серьезными игроками, как Li Auto L9, Zeekr 9X, а в топовых исполнениях он вполне способен испортить нервы даже Mercedes-Maybach GLS.

Техника и глобальные амбиции

Согласно документам с китайского рынка, серийный T09 будет продаваться как электромобиль с увеличенным запасом хода. Покупателям будет предложено несколько вариантов силовых установок, где базовым выступит 1,5-литровый турбомотор в паре с мощными электродвигателями на обеих осях. Топовая версия получит 2,0-литровый двигатель и суммарную отдачу электромоторов более 540 лошадиных сил.

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Обе модификации стартуют в Китае с батареей на 71,24 кВтч, хотя европейские спецификации пока держат в секрете. Интересно, что глобальный дизайн центр Avatr базируется в немецком Мюнхене. Местные специалисты тесно сотрудничают с шанхайской студией, чтобы создавать машины, идеально соответствующие вкусам европейских водителей.

"Avatr был глобальным брендом с самого начала",– Джастин Ли, руководитель отдела зарубежного бизнеса. Он добавил, что компания обеспечит европейским клиентам полную поддержку благодаря своей системе логистики запчастей и помощи в дороге.

Конкуренты бодрствуют

Напомним, что другие китайские гиганты также активно штурмуют мировые рынки. К примеру, огромный внедорожник BYD Great Tang бьет рекорды продаж на родине.

Этот роскошный семиместный кроссовер предлагает батареи емкостью до 130 кВт-ч и сверхбыструю зарядку за прайс от 35 тысяч долларов. Руководство BYD уже официально подтвердило, что эта флагманская модель появится в Европе в конце 2026 или начале 2027 года, что сделает борьбу в премиум-сегменте еще более ожесточенной.

А что в Украине?