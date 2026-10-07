Як повідомляє видання Electrek, лише за вересень китайський автогігант реалізував 13 010 одиниць своєї топової моделі. Загалом з моменту старту продажів у середині червня власників знайшли вже понад 40 тисяч таких машин.

Ажіотаж навколо новинки почався ще навесні на Пекінському автосалоні. Тоді розкішний позашляховик зібрав 30 тисяч замовлень за першу добу, а до моменту офіційного запуску ця цифра перевалила за 150 тисяч, що стало абсолютним рекордом для бренду.

Чим дивує флагман за адекватні гроші

Great Tang пропонують у повністю електричній та гібридній версіях, причому базова електрична модифікація Premium стартує з вельми привабливих 35 500 доларів. За ці гроші покупець отримує батарею на 105,8 кіловат-години та фірмові акумулятори Blade другого покоління.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Топова комплектація Flagship обійдеться приблизно у 40 000 доларів, але вона пропонує акумулятор ємністю понад 130 кіловат-годин, який забезпечує до 950 кілометрів пробігу за циклом CLTC. Завдяки 1000-вольтній архітектурі поповнити заряд з 10% до 70% можна всього за п'ять хвилин, а до 97% машина заряджається за дев'ять хвилин.

Розміри

Габарити кросовера дійсно вражають: довжина становить 5263 міліметри, ширина майже два метри, а колісна база розтягнулася на 3130 міліметрів. Це робить його більшим за таких конкурентів, як Hyundai IONIQ 9 та Kia EV9, і дозволяє розмістити в салоні сім місць за нетиповою для Китаю схемою 2+2+3.

Перспективи виходу на глобальний ринок