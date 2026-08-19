Авто з Китаю: які моделі обирали українці у липні

У липні українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Більшість придбаних автомобілів були новими — 767 машин, однак їх кількість за рік скоротилася на 55%. Ще 259 автомобілів були вживаними, що на 29% менше, ніж у липні 2025 року.

Електромобілі продовжують домінувати серед автомобілів китайського походження. На них припала 51% усіх придбаних у липні машин.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найпопулярніші нові авто з Китаю

До п'ятірки найпопулярніших нових моделей увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 94 авто; BYD Leopard 3 — 40 авто; Volkswagen ID.UNYX — 39 авто; Jetour X50 — 37 авто; Zeekr 001 — 36 авто.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю

Серед автомобілів із пробігом лідерами стали:

BYD Song L — 21 авто; Polestar 2 — 20 авто; BYD Sea Lion 06 — 19 авто; Zeekr 7X — 17 авто; Volkswagen ID.UNYX — 16 авто.

Таким чином, у липні попит на автомобілі китайського походження в Україні суттєво знизився. Найбільше скоротилися продажі нових машин, тоді як електромобілі залишилися основною частиною китайського імпорту.