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Авто з Китаю: які моделі обирали українці у липні

Значне підвищення податків на ввезення електромобілів посприяло зменшенню імпорту китайських авто. Українці повернулись до авто з традиційними двигунами.
Які авто з Китаю обирали українці у липні

BYD Sea Lion 06

Євген Гудущан
logo19 серпня, 11:00
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У липні українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Більшість придбаних автомобілів були новими — 767 машин, однак їх кількість за рік скоротилася на 55%. Ще 259 автомобілів були вживаними, що на 29% менше, ніж у липні 2025 року.

Електромобілі продовжують домінувати серед автомобілів китайського походження. На них припала 51% усіх придбаних у липні машин.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Найпопулярніші нові авто з Китаю

До п'ятірки найпопулярніших нових моделей увійшли:

  1. BYD Sea Lion 06 — 94 авто;
  2. BYD Leopard 3 — 40 авто;
  3. Volkswagen ID.UNYX — 39 авто;
  4. Jetour X50 — 37 авто;
  5. Zeekr 001 — 36 авто.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю

Серед автомобілів із пробігом лідерами стали:

  1. BYD Song L — 21 авто;
  2. Polestar 2 — 20 авто;
  3. BYD Sea Lion 06 — 19 авто;
  4. Zeekr 7X — 17 авто;
  5. Volkswagen ID.UNYX — 16 авто.

Таким чином, у липні попит на автомобілі китайського походження в Україні суттєво знизився. Найбільше скоротилися продажі нових машин, тоді як електромобілі залишилися основною частиною китайського імпорту.

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