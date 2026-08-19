Авто з Китаю: які моделі обирали українці у липні

BYD Sea Lion 06
У липні українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.
Більшість придбаних автомобілів були новими — 767 машин, однак їх кількість за рік скоротилася на 55%. Ще 259 автомобілів були вживаними, що на 29% менше, ніж у липні 2025 року.
Електромобілі продовжують домінувати серед автомобілів китайського походження. На них припала 51% усіх придбаних у липні машин.
Найпопулярніші нові авто з Китаю
До п'ятірки найпопулярніших нових моделей увійшли:
- BYD Sea Lion 06 — 94 авто;
- BYD Leopard 3 — 40 авто;
- Volkswagen ID.UNYX — 39 авто;
- Jetour X50 — 37 авто;
- Zeekr 001 — 36 авто.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю
Серед автомобілів із пробігом лідерами стали:
- BYD Song L — 21 авто;
- Polestar 2 — 20 авто;
- BYD Sea Lion 06 — 19 авто;
- Zeekr 7X — 17 авто;
- Volkswagen ID.UNYX — 16 авто.
Таким чином, у липні попит на автомобілі китайського походження в Україні суттєво знизився. Найбільше скоротилися продажі нових машин, тоді як електромобілі залишилися основною частиною китайського імпорту.