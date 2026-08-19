Авто из Китая: какие модели выбирали украинцы в июле

BYD Sea Lion 06
В июле украинцы приобрели 1026 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 50% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Укравтопром.
Большинство приобретенных автомобилей были новыми – 767 машин, однако их количество за год сократилось на 55%. Еще 259 автомобилей было подержано, что на 29% меньше, чем в июле 2025 года.
Электромобили продолжают доминировать среди автомобилей китайского происхождения На них пришлось 51% всех приобретенных в июле машин.
Самые новые авто из Китая
В пятерку самых популярных новых моделей вошли:
- BYD Sea Lion 06 – 94 авто;
- BYD Leopard 3 – 40 авто;
- Volkswagen ID.UNYX – 39 авто;
- Jetour X50 – 37 авто;
- Zeekr 001 - 36 авто.
Самые популярные б/у авто из Китая.
Среди автомобилей с пробегом лидерами стали:
- BYD Song L – 21 авто.;
- Polestar 2 - 20 авто;
- BYD Sea Lion 06 - 19 авто;
- Zeekr 7X – 17 авто;
- Volkswagen ID.UNYX - 16 авто.
Таким образом, в июле спрос на автомобили китайского происхождения в Украине существенно снизился. Больше всего сократились продажи новых машин, в то время как электромобили остались основной частью китайского импорта.