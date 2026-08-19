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Авто из Китая: какие модели выбирали украинцы в июле

Значительное повышение налогов на ввоз электромобилей способствовало уменьшению импорта китайских автомобилей. Украинцы вернулись к автомобилю с традиционными двигателями.
Какие авто из Китая выбирали украинцы в июле

BYD Sea Lion 06

Евгений Гудущан
logo19 августа, 11:00
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В июле украинцы приобрели 1026 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 50% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Укравтопром.

Большинство приобретенных автомобилей были новыми – 767 машин, однако их количество за год сократилось на 55%. Еще 259 автомобилей было подержано, что на 29% меньше, чем в июле 2025 года.

Электромобили продолжают доминировать среди автомобилей китайского происхождения На них пришлось 51% всех приобретенных в июле машин.

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Самые новые авто из Китая

В пятерку самых популярных новых моделей вошли:

  1. BYD Sea Lion 06 – 94 авто;
  2. BYD Leopard 3 – 40 авто;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 39 авто;
  4. Jetour X50 – 37 авто;
  5. Zeekr 001 - 36 авто.

Самые популярные б/у авто из Китая.

Среди автомобилей с пробегом лидерами стали:

  1. BYD Song L – 21 авто.;
  2. Polestar 2 - 20 авто;
  3. BYD Sea Lion 06 - 19 авто;
  4. Zeekr 7X – 17 авто;
  5. Volkswagen ID.UNYX - 16 авто.

Таким образом, в июле спрос на автомобили китайского происхождения в Украине существенно снизился. Больше всего сократились продажи новых машин, в то время как электромобили остались основной частью китайского импорта.

#Aвтобизнес #Новости