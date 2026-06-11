Volkswagen представила новый гибридный кроссовер ID.Era 8X для китайского рынка

Автомобиль разработан эксклюзивно для КНР и вряд ли когда-нибудь появится в официальной продаже за пределами поднебесной, отмечает Carscoops. Визуально новый ID.Era 8X выглядит почти идентично более крупной флагманской модели ID.Era 9X, из-за чего эти два автомобиля можно легко спутать на дороге.

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Передняя часть кроссовера выделяется сплошной светодиодной панелью, интегрированными дневными ходовыми огнями, под которыми вертикально расположены основные кластеры оптики, черной решеткой радиатора с активными аэродинамическими элементами, окрашенными в черный цвет зеркалами заднего вида и защитными накладками на крыльях.

Задняя часть кузова повторяет стилистику флагмана благодаря похожей светодиодной линии и подсвеченной фирменной эмблеме VW. По своим габаритам ID.Era 8X является типичным представителем класса полноразмерных внедорожников:

Длина автомобиля составляет 5020 мм;

Ширина кузова равна 1997 мм;

Высота составляет 1750 мм;

Колесная база достигает 2970 мм.

Для сравнения, старший флагманский кроссовер ID.Era 9X заметно больше: его длина составляет 5207 мм, высота – 1810 мм, а колесная база растянута до 3070 мм, тогда как ширина обеих моделей является абсолютно одинаковой. В зависимости от выбранной комплектации и уровня оснащения, собственная снаряженная масса нового ID.Era 8X варьируется в пределах от 2485 до 2590 кг.

Линейка модификаций и характеристики удлинителя запаса хода

На китайском рынке покупателям предложат четыре разные версии VW ID.Era 8X. Все без исключения модификации построены по схеме с последовательным приводом, где бензиновый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом не связан непосредственно с колесами, а выполняет исключительно роль генератора для подзарядки батареи непосредственно во время движения. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами аккумуляторов: